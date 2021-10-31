https://tr.sputniknews.com/20211031/dunyanin-en-sevilen-tatlilarindan-tiramisu-babasini-kaybetti-1050345757.html

Dünyanın en sevilen tatlılarından tiramisu 'babasını' kaybetti

Dünyanın en sevilen tatlılarından tiramisu 'babasını' kaybetti

İtalyan mutfağı, pizza ve spagettiyle birlikte dünyada en çok tüketilen ürününün icat edildiği restoranın sahibine 93 yaşında veda etti. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T15:04+0300

2021-10-31T15:04+0300

2021-10-31T15:21+0300

yaşam

italya

tatlı

kakao

restoran

mucit

şef

icat

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İtalya'nın medarı iftiharlarından tiramisu tatlısının 'babası' olarak tanınan Ado Campeol 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.Dünyanın en popüler tatlılarından biri olan tiramisunun İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kentinde Ado Campeol'un sahibi olduğu Alle Beccherie restoranında aşçı ile Campeol'un eşi tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Ana malzemesi kahveye batırılmış bisküviler ve mascarpone peyniri olan tiramisuyu 1972'de Alle Beccherie menüsüne ekleyen aile hiçbir zaman patentini almadı.O zamandan beri İtalyan mutfağının alameti farikası haline gelen ve dünya çapındaki şefler tarafından uyarlanan tiramisunun kökenleri de dolayısıyla uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların konusu. Aslında ilkin Trevisio kentindeki bir genelevde afrodizyak olarak servis edildiği iddialar arasında. 2016'da yemek yazarları Gigi-Clara Padovani'nin ülke çapında yaptığı araştırmalar sonucu yayımladıkları kitapta, bu tatlının ismine ve tarifine ilk kez 1950’lerde Friuli-Venezia Giulia bölgesindeki Tolmezzo ve San Canzian D’Isonzo'da rastlandığı öne sürülmüştü.'Yemek ve şarap tarihinden bir yıldız daha kaydı' Ancak 3 Ekim'i Tiramisu Günü olarak kutlayan Treviso'nun bağlı olduğu Veneto Bölgesi bu söylentilere pabuç bırakmadı. Vali Luca Zaia, Campeol için yayımladığı başsağlığı mesajında "Şehir yemek ve şarap tarihinin bir yıldızını daha kaybetti" dedi. 1939'da Campeol ailesinin açtığı, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Ado'nun başına geçtiği Alle Beccherie'de tatlının mucidi ikiliden Şef Roberto Linguanotto, tiramisunun vanilyalı dondurma yaparken kazara ortaya çıktığını anlatmıştı. 'Onu alma beni al'Buna göre bir kase yumurta ve şekere biraz mascarpone peyniri atıp karışımın hoş tadını fark eden Linguanotto, bunu Campeol'ün eşi Alba'ya söyledi. Bunun üzerine karışıma kahveye batırılmış kedi dili bisküvileri ekleyip üzerine kakao serperek tatlıyı mükemmelleştiren ikili, yapıtlarına 'beni al' olarak çevrilebilecek 'Tireme Sù' adını verdi.Yemek ve şaraba adanmış yerel bir yayın olan Veneto'nun 1981 sayısında basılarak kayıtlara geçen tiramisu artık İtalya'nın en tanınmış tatlılarından biri.Alkollü çeşitleri de var2010 yılında İtalyan Mutfak Akademisi'nin onayladığı orijinal tarifi çocuk dostu olması bakımından alkol içermese de, tiramisunun rom veya Sicilya tatlı şarabı Marsala gibi alkol katılmış çeşitleri de revaçta.

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italya, tatlı, kakao, restoran, mucit, şef, icat