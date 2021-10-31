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EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep hallerinde tüketim olmasa da üreticiye ödeme yapılacak. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T12:03+0300
2021-10-31T12:03+0300
ekonomi
elektrik
resmi gazete
piyasa
enerji
epdk
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu yönetmeliğin tüketim tesislerine ilişkin bölümünde yapılan değişikliğe göre, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde "mücbir sebep halleri hariç" elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından sisteme verildiği kabul edilerek piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından tesis sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu kapsamda sisteme verilen enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.
https://tr.sputniknews.com/20210930/epdkdan-elektrik-satis-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1049409534.html
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elektrik, resmi gazete, piyasa, enerji, epdk

EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

12:03 31.10.2021
© Fotoğraf : TwitterEPDK
EPDK - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep hallerinde tüketim olmasa da üreticiye ödeme yapılacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu yönetmeliğin tüketim tesislerine ilişkin bölümünde yapılan değişikliğe göre, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde "mücbir sebep halleri hariç" elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından sisteme verildiği kabul edilerek piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından tesis sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu kapsamda sisteme verilen enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.
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