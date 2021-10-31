https://tr.sputniknews.com/20211031/epdk-lisanssiz-elektrik-uretim-yonetmeliginde-degisiklige-gitti-1050341889.html

EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep hallerinde tüketim olmasa da üreticiye ödeme yapılacak. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T12:03+0300

2021-10-31T12:03+0300

2021-10-31T12:03+0300

ekonomi

elektrik

resmi gazete

piyasa

enerji

epdk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/86/1041748695_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eea682a8499b4e05ea9a5af5761155fe.jpg

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu yönetmeliğin tüketim tesislerine ilişkin bölümünde yapılan değişikliğe göre, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde "mücbir sebep halleri hariç" elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından sisteme verildiği kabul edilerek piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından tesis sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu kapsamda sisteme verilen enerji Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

https://tr.sputniknews.com/20210930/epdkdan-elektrik-satis-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1049409534.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elektrik, resmi gazete, piyasa, enerji, epdk