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Erdoğan ile Macron bir araya geldi
Erdoğan ile Macron bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T15:32+0300
2021-10-31T15:32+0300
2021-10-31T15:53+0300
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fransa, recep tayyip erdoğan, emmanuel macron, g20
Erdoğan ile Macron bir araya geldi
15:32 31.10.2021 (güncellendi: 15:53 31.10.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.