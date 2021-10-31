İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi

"Ülkemiz, salgın sürecinde ticari sınırlamaları ve korumacı politikaları uygulamaktan kaçınmıştır. Yaklaşık 160 ülkeye tıbbi ekipman ve çeşitli yardımlar göndererek bu kritik süreçte diğer uluslara yardım etmeyi sürdürdük. Diğer yandan ekonomimizin rayında tutulması açısından büyük öneme sahip aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik. Türkiye aşılamada büyük ilerleme kaydetmekle kalmamış, çok yakında vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak yerli aşısını da geliştirmiştir. G20 ülkeleri, salgının sona ermesi için aşılama programlarıyla az gelişmiş ülkelere yardım etme konusunda daha fazlasını yapmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 gibi önemli platformlarda küresel sorunlara çözüm üretmeye devam etmekte, dünyamızın sorunlarının üstesinden gelmek için gelişmiş ekonomiler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizmektedir."