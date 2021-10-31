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İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde küresel zorlukları ele almak... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T13:05+0300
2021-10-31T13:06+0300
türkiye
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recep tayyip erdoğan
italya
türkiye
joe biden
fahrettin altun
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
roma
koronavirüs
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Altun, sosyal medya hesabından, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin İngilizce mesaj paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde küresel zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Altun, Erdoğan'ın, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı küresel sorunların üstesinden gelmek için Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte çalışma taahhüdünü yinelediğini vurguladı.Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, salgının sonuçlarına müdahalede de üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Endonezya Devlet Başkanı Joko Vidodo, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin de aralarında bulunduğu liderlere iletmiştir" ifadesini kullandı.'Aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik'Altun, küresel ekonomi küçülürken Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde son üç çeyrekte kayda değer büyüme gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211031/g20-liderler-zirvesi-erdogan-ve-biden-arasinda-ikinci-yuz-yuze-gorusme-bugun-1050340333.html
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abd, recep tayyip erdoğan, italya, türkiye, joe biden, fahrettin altun, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, roma, koronavirüs

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi

13:05 31.10.2021 (güncellendi: 13:06 31.10.2021)
© AAİletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde küresel zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin İngilizce mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde küresel zorlukları ele almak için dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Altun, Erdoğan'ın, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı küresel sorunların üstesinden gelmek için Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte çalışma taahhüdünü yinelediğini vurguladı.
Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin, salgının sonuçlarına müdahalede de üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Endonezya Devlet Başkanı Joko Vidodo, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin de aralarında bulunduğu liderlere iletmiştir" ifadesini kullandı.

'Aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik'

Altun, küresel ekonomi küçülürken Türkiye ekonomisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde son üç çeyrekte kayda değer büyüme gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, salgın sürecinde ticari sınırlamaları ve korumacı politikaları uygulamaktan kaçınmıştır. Yaklaşık 160 ülkeye tıbbi ekipman ve çeşitli yardımlar göndererek bu kritik süreçte diğer uluslara yardım etmeyi sürdürdük. Diğer yandan ekonomimizin rayında tutulması açısından büyük öneme sahip aşı programımızda önemli bir ilerleme kaydettik. Türkiye aşılamada büyük ilerleme kaydetmekle kalmamış, çok yakında vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak yerli aşısını da geliştirmiştir. G20 ülkeleri, salgının sona ermesi için aşılama programlarıyla az gelişmiş ülkelere yardım etme konusunda daha fazlasını yapmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 gibi önemli platformlarda küresel sorunlara çözüm üretmeye devam etmekte, dünyamızın sorunlarının üstesinden gelmek için gelişmiş ekonomiler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizmektedir."
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