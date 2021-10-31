https://tr.sputniknews.com/20211031/fatih-erbakan-yeni-uyeler-cumhur-ittifakina-girecekseniz-biz-niye-koptuk-geldik-diye-uyariyor-1050336610.html

Fatih Erbakan: Yeni üyeler 'Cumhur İttifakı'na girecekseniz biz niye koptuk geldik' diye uyarıyor

Fatih Erbakan: Yeni üyeler 'Cumhur İttifakı'na girecekseniz biz niye koptuk geldik' diye uyarıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılacakları söylentilerine ilişkin olarak, "Yeni üyelerimizden yüzde 60 hatta bazı... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T01:17+0300

2021-10-31T01:17+0300

2021-10-31T01:17+0300

politika

türkiye

fatih erbakan

yeniden refah partisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Milli Görüş seçmenine yakınlaşmak için Saadet Partisi ile temasa geçeceği ancak Temel Karamollaoğlu’nun açıklamalarından sonra rota değiştirerek Necmeddin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi’ne yöneleceği iddiaları hakkında Erbakan'dan açıklama geldi.“AKP’den bize resmi bir yanaşma olmadı"Odatv'den Talha Özmen'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ve Cumhur İttifakı ile bir araya gelme iddialarına ilişkin olarak, “AKP’den bize resmi bir yanaşma olmadı ama kulisler, abilerimiz, büyüklerimiz bu konuda telkinlerde bulunuyor ancak resmi bir görüşmemiz olmadı. Bizim de tavrımız, çizgimiz bellidir. Biz Yeniden Refah olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz Bir görüşme, yaklaşma olsa da cevabımız nettir” diye konuştu.'Erbakan Hoca 'Bir gün herkes Milli Görüşçü olacak’ derdi'Özellikle son dönemlerde AK Parti’nin sıklıkla Milli Görüş davasını dile getirmesi ve sahiplenmek istemesi hakkında da konuşan Fatih Erbakan şu ifadeleri kullandı:'Partiyi kurduğumuz günden beri tüm eleştirilerimizi yapıyoruz'Yeniden Refah Partisi’nin kurulduğu dönemlerde konuşulan, “Erbakan, Cumhur İttifakı’na girecek” sözlerinin Saadet Partisi’nin bir propagandası olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, “Bu konuda aslında biraz Saadet Partisi’nin de etkisi oldu. ‘Bunlar bizden koptu, Tayyip Bey kurdurdu partiyi’ şeklinde. Ama onun bir aslı yoktu tabi. Vakıf döneminde bir açıklamamız çarpıtıldı, ‘Cumhur İttifakı’na oy verin şeklinde’ böyle bir durum söz konusu değil tabi. Biz sadece doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. Partiyi kurduğumuz günden beri tüm eleştirilerimizi yapıyoruz” dedi.'Özel görüşmemiz de olmadı ne Tayyip Bey’le ne de Oğuzhan Bey’le'Son olarak Kıbrıs’ta bir araya gelen Asiltürk, Erdoğan ve Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. Yılı için düzenlenen törenleri izlemişlerdi. Saadet Partisi’nden ayrıldığı 2014 yılından beri Asiltürk ile ilk kez yan yana gelen Fatih Erbakan, aralarında geçen konuşmayı da anlattı.Siyasi bir görüşme olmadığını söyleyen Erbakan, “Oğuzhan Bey ile Kıbrıs’ta yan yana geldiğimizde kısa bir sohbet oldu. Bu sohbette de Kıbrıs’ta o dönem yaşananları konuştuk. Bir kırgınlık da yoktu aramızda. Sıcak bir sohbet oldu kendisiyle aramızda. Onunla da bir siyasi konuşmamız olmadı. Tören haricinde herhangi bir özel görüşmemiz de olmadı ne Tayyip Bey’le ne de Oğuzhan Bey’le” ifadelerini kullandı.'Cumhur İttifak’ında olmak konusunda ümit yok'“Olası erken seçimlerde veya 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde olacak mısınız?” sorusuna “Bizim için ilkeler önemli. Milli Görüş’ün ilkeleri vardır. AKP bu ilkelerden oldukça uzak, bu çizgiye gelmediği sürece uzlaşmamız zordur. 19 senedir uygulamaları ortada. Bu sebeple Cumhur İttifak’ında olmak konusunda ümit yok” diyerek yanıt veren Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı ve Saadet Partisi ile bir ittifak içinse “Diğer tarafta, Millet İttifakı’nda da sıkıntılar olacak. Bu sebeple tek başımıza olmak faydalı olacak.” ifadelerini kullandı.'Son zamanlarda partimize katılanlar, yeni üyelerimizden yüzde 60 AKP’den kopan vatandaşlarımız'Yapılan son anketlerde AKP’de oy kaybı görünmesini de değerlendiren Fatih Erbakan, AKP’nin kaybettiği seçmenin kendi partilerine geldiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, fatih erbakan, yeniden refah partisi