Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin ilk kez konuştu

ABD'de yapımcısı olduğu 'Rust' isimli filmin çekimleri esnasında kullandığı silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan Hollywood yıldızı Alec Baldwin olayla ilgili olarak sosyal medya dışında ilk kez konuştu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baldwin, Hutchins'in kendisinin arkadaşı olduğunu ve çekimler başladığı gün Hutchins ve Joel'i yemeğe çıkardığını anlattı; emniyeti sağlamak için film yapım süreçlerinde silah kullanımının kısıtlanmasına destek verdiğini söyledi. Çok uyumlu bir ekip olduklarını ama sonra bu korkunç olayın meydana geldiğini belirten Baldwin, bu tür olayların nadiren yaşandığını, kendi başlarına gelenin de 'trilyonda bir görülen bir olay' olarak niteledi. Baldwin polisin talimatı doğrultusunda, yürütülen soruşturma konusunda fazla bilgi vermeyeceğini de ekledi.
'Rust' filmi çekimleri sırasında görüntü yönetmeninin ölümüyle sonuçlanan trajik olayla ilgili bu kez kameralar karşısında konuşan aktör Baldwin nadiren meydana gelen bu tür olayların kendilerini bulduğunu, soruşturmayla ilgili fazla bilgi veremeyeceğini söyledi.
ABD'de yapımcısı olduğu 'Rust' isimli filmin çekimleri esnasında kullandığı silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan Hollywood yıldızı Alec Baldwin olayla ilgili olarak sosyal medya dışında ilk kez konuştu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baldwin, Hutchins'in kendisinin arkadaşı olduğunu ve çekimler başladığı gün Hutchins ve Joel'i yemeğe çıkardığını anlattı; emniyeti sağlamak için film yapım süreçlerinde silah kullanımının kısıtlanmasına destek verdiğini söyledi.
Çok uyumlu bir ekip olduklarını ama sonra bu korkunç olayın meydana geldiğini belirten Baldwin, bu tür olayların nadiren yaşandığını, kendi başlarına gelenin de 'trilyonda bir görülen bir olay' olarak niteledi.
Alec Baldwin spoke to photographers on the side of a road in Vermont on Saturday, where he told paparazzi that Rust cinematographer Halyna Hutchins -- who he killed last week while filming the movie "Rust" -- was his "friend." https://t.co/HVwtycf3Pm