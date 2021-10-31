https://tr.sputniknews.com/20211031/film-setinde-kazara-goruntu-yonetmenini-olduren-abdli-aktor-baldwin-ilk-kez-konustu-1050341463.html

Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin ilk kez konuştu

Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin ilk kez konuştu

'Rust' filmi çekimleri sırasında görüntü yönetmeninin ölümüyle sonuçlanan trajik olayla ilgili bu kez kameralar karşısında konuşan aktör Baldwin nadiren... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T11:46+0300

2021-10-31T11:46+0300

2021-10-31T11:46+0300

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ABD'de yapımcısı olduğu 'Rust' isimli filmin çekimleri esnasında kullandığı silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan Hollywood yıldızı Alec Baldwin olayla ilgili olarak sosyal medya dışında ilk kez konuştu.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baldwin, Hutchins'in kendisinin arkadaşı olduğunu ve çekimler başladığı gün Hutchins ve Joel'i yemeğe çıkardığını anlattı; emniyeti sağlamak için film yapım süreçlerinde silah kullanımının kısıtlanmasına destek verdiğini söyledi. Çok uyumlu bir ekip olduklarını ama sonra bu korkunç olayın meydana geldiğini belirten Baldwin, bu tür olayların nadiren yaşandığını, kendi başlarına gelenin de 'trilyonda bir görülen bir olay' olarak niteledi. Baldwin polisin talimatı doğrultusunda, yürütülen soruşturma konusunda fazla bilgi vermeyeceğini de ekledi.

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abd, silah, film, alec baldwin