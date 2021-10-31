https://tr.sputniknews.com/20211031/g20-liderler-zirvesi-erdogan-ve-biden-arasinda-ikinci-yuz-yuze-gorusme-bugun-1050340333.html

Roma'da Erdoğan- Biden görüşmesi başladı

Roma'da Erdoğan- Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, büyükelçiler krizinin ardından ilk kez, G20 Liderler Zirvesi için bulundukları İtalya'da bir araya geldi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

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abd

recep tayyip erdoğan

italya

joe biden

f-35

f-16

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g20

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G20 Dönem Başkanı İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ev sahipliği yapıyor.Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi. Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Zirvenin ikinci ve son günündeki bu görüşme, Biden'ın ocak ayında başkan seçilmesinin ardından iki lider arasındaki ikinci görüşme olma özelliği taşıyor.Liderlerin son dönemde iki ülke arasındaki en önemli sorun olan F-35 ve F-16 savaş uçakları, Suriye, Libya ve S-400 hava savunma sistemlerini ele alması bekleniyor. Türkiye, çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programında harcadığı 1.4 milyar dolara karşılık ABD’den F-16 almak istiyor. Biden ve Erdoğan ilk telefon görüşmesini nisan ayında yapmış, haziranda da Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

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abd, recep tayyip erdoğan, italya, joe biden, f-35, f-16, s-400, g20