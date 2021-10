https://tr.sputniknews.com/20211031/hayalindeki-kadini-resmetti-annesi-allah-buna-can-versin-dedi-portredeki-kadin-karsisina-cikti-1050347720.html

Hayalindeki kadını resmetti, annesi 'Allah buna can versin' dedi: Portredeki kadın karşısına çıktı

Hayalindeki kadını resmetti, annesi 'Allah buna can versin' dedi: Portredeki kadın karşısına çıktı

Yıllar önce hayallerindeki kadını resmeden İranlı sanatçı Ahad Saadi, 2009'da düzenlediği sergide bu portreye benzerliğiyle dikkat çeken Parisa Karamnezhad ile... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

Çocukluk yaramazlığı sayesinde ‘Azarnegari’ adında yeni bir sanat dalı ortaya çıkaran İranlı sanatçı Ahad Saadi, annesinin evlilikle ilgili gelen baskıları üzerine yıllar önce hayallerindeki kadını resmederek, "Ben böyle birini istiyorum" demişti.Annesinin “Allah buna can versin, senin olsun” duası ardından portreye imzasını atan Saadi, 2009'da düzenlediği sergide bu eserine de yer verme kararı aldı. Kendisi gibi İran’ın önemli sanatçı Parisa Karamnezhad da sergiye katıldı. Portreye olan benzerliğiyle dikkat çeken Karamnezhad, başta Saadi olmak üzere salondaki birçok kişiyi şaşkına çevirdi.İlk görüşte aşık olan ve heyecanını gizleyemeyen Saadi, uzun süren uğraşlar sonucu Karamnezhad'a ulaştı. Sergiden bir buçuk yıl sonra başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikili, sıra dışı aşk hikayelerini anlattı.‘Annem, ‘Allah buna can versin, senin olsun’ dedi, tabloya imzayı attı’Kendisi gibi İranlı sanatçı Parisa Karamnezhad ile aşk hikayelerini anlatan Azarnegari sanatçısı Ahad Saadi, annesinin özel hayatıyla ilgili soruları üzerine hayalindeki kadını resmetmeye karar verdiğini belirtti:‘Parisa ile göz göze geldiğimde kalp çarpıntımın sebebini anladım’İstanbul’a yerleşmeden önce İran’da son bir sergi düzenlediğini belirten Ahad Saadi, 2009 yılındaki bu açılışın ‘Big Bang’inin ise Parisa Karamnezhad olduğunu söylüyor.Eşi Parisa ile ilk göz göze gelişlerinden bahseden Saadi, “Sergi açılışının aşk ‘Big Bang’i benim için Parisa’ydı. İçeri giriş yaptığında ablam benim yanımdaydı, misafirleri ağırlıyordu. Beni biraz dürttü ve ‘Ahad, kapıdan giren kız senin yaptığın tabloya ne kadar benziyor’ dedi. Ben o sırada Parisa’yı hala görmesem de kalbimin inanılmaz çarptığını farkındaydım ve sebebini anlayamıyordum. Ne olabilir diye düşünüyordum ki, Parisa ile göz göze geldiğimiz anda ‘Sebebi bu’ dedim” ifadelerini kullandı.‘Bir buçuk yıl sonra ilk görüştüğümüz gün evlenme teklifi ettim’Serginin ardından sanat eserlerinin fotoğrafını çekmesi için Parisa Karamnezhad’ı atölyesine davet ettiğini ve Karamnezhad’ın da atölyeye annesiyle birlikte geldiğini belirten Ahad Saadi, ardından bir buçuk yıl sosyal medya dışında hiçbir iletişim noktaları olmadığı için görüşemediklerini anlattı.Ahad Saadi, eşinin sosyal medyayı o dönemde aktif kullanmadığını da dile getirdi:Parisa Karamnezhad: Ahad’ın heyecanlı bakışları farklı bir his uyandırıyorduSergiden içeri girdiği ilk anda bir kadının kendisini işaret ederek Ahad Saadi’ye gösterdiğini fark ettiğini ve bu durum üzerine bir hayli şaşırdığını belirten Parisa Karamnezhad ise karşılaştıkları o ilk günü şu sözlerle anlatıyor:‘Ahad’daki o güzel duyguyu derinden hissettim’Aradan geçen bir buçuk yılın ardından yeniden görüştükleri günü de anlatan Karamnezhad, “Aradan zaman geçti, Sevgililer Günü benim doğum günüm aynı zamanda, o gün sosyal medyaya tebrik mesajlarına teşekkür etmek için girdim. Hesabıma girdiğim anda Ahad, ‘Merhaba’ yazdı. Ben de cevap verdim, sonrasında hemen ‘Neredesiniz, ben Türkiye’ye geldim sergi yaptım’ dedi. Ben de İstanbul’da olduğumu söyledim. Bahariye’de buluştuk. Elimi uzatıp, ‘Merhaba’ dedim ama Ahad beni öyle bir kendine çekip sarıldı ki şaşkına döndüm. Sonra dedi ki, ‘Biliyor musun, ben seni ne kadar seviyorum. Çekildiğimiz fotoğrafa her gün bakıp, neden böyle oldu’ diye düşünüyorum. Ahad’daki o güzel duyguyu derinden hissettim” ifadelerini kullandı.‘Ahad benim için Allah tarafından verilen en büyük armağan’İranlı sanatçı Parisa Karamnezhad, sergiyi gezdikten sonra birlikte akşam yemeğine çıktıklarını söyledi:Çocukluk yaramazlığını sanata dönüştürdüÖte yandan yeni bir sanat dalını dünyaya kazandıran Ahad Saadi, Azarnegari ile ilgili olarak da bilgiler verdi.Ahad Saadi, çocukken ateşle oynamayı çok sevdiğini ve böylece yeni bir sanat dalı keşfettiğini belirtti:

