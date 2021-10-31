https://tr.sputniknews.com/20211031/iki-motokurye-trafigin-ortasinda-tekme-tokat-kavgaya-tutustu-1050352195.html

İki motokurye trafiğin ortasında tekme tokat kavgaya tutuştu

İki motokurye trafiğin ortasında tekme tokat kavgaya tutuştu

Ankara'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokurye, trafik ortasında tekme tokat kavga etti 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T21:17+0300

2021-10-31T21:17+0300

2021-10-31T21:22+0300

yaşam

kavga

tekme

motokurye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050352170_0:31:1000:594_1920x0_80_0_0_8a719c4c2c10f9baf17523c3073638c7.jpg

Çankaya Hatay Sokak’ta aralarında olay öncesinde husumet olduğu öğrenilen iki motokurye, tekme tokat kavga etti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen kavga sonrasında iki motokurye olay yerinden ayrıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kavga, tekme, motokurye