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https://tr.sputniknews.com/20211031/iki-motokurye-trafigin-ortasinda-tekme-tokat-kavgaya-tutustu-1050352195.html
İki motokurye trafiğin ortasında tekme tokat kavgaya tutuştu
İki motokurye trafiğin ortasında tekme tokat kavgaya tutuştu
Ankara'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokurye, trafik ortasında tekme tokat kavga etti 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T21:17+0300
2021-10-31T21:17+0300
2021-10-31T21:22+0300
yaşam
kavga
tekme
motokurye
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Çankaya Hatay Sokak’ta aralarında olay öncesinde husumet olduğu öğrenilen iki motokurye, tekme tokat kavga etti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen kavga sonrasında iki motokurye olay yerinden ayrıldı.
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kavga, tekme, motokurye
İki motokurye trafiğin ortasında tekme tokat kavgaya tutuştu 21:17 31.10.2021 (güncellendi: 21:22 31.10.2021)
Ankara'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki motokurye, trafik ortasında tekme tokat kavga etti
Çankaya Hatay Sokak’ta aralarında olay öncesinde husumet olduğu öğrenilen iki
motokurye, tekme tokat kavga etti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen
kavga sonrasında iki motokurye olay yerinden ayrıldı.