Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin, G20 zirvesinin ikinci gününde konuşuyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211031/instagram-fenomeni-annesini-hapisten-kacirdi-1050342734.html
Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı
Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı
Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'nun gardiyanın dikkatini dağıtarak annesini hapisten kaçırdığı iddia ediliyor. Instagram fenomeninin suçu... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T12:47+0300
2021-10-31T12:52+0300
yaşam
kolombiya
instagram
kaçak
fenomen
hapis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg
21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin annesi, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle hapishanede yatmaktaydı. Sözcü gazetesinin İngiliz The Sun'dan aktardığına göre, Instagram fenomeninin annesi eski politikacı Aida Merlano Rebolledo’nun ip kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi. Merlano'nun da, annesini kurtarmak için plan yaptığı iddia edildi.15 yıl hapis yatacaktı38 yaşında olan Aída Merlano, 2019 yılında senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından yakalandı. Rebolledo, seçim zaferinden sonraki altı ay içinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki hafta sonra hapisten kaçtı. Kızı da ayrıntılı kaçış görevini hazırlamakla suçlandı, ancak kefaletle serbest kaldı.Instagram'dan açıklama yaptıAnne Aída Merlano, Ocak 2020’de Venezuela’da yakalandı. Salı günü yapılan duruşmada kızı suçsuz olduğunu belirtse de ağır cezaya çarptırılabilir. Aída Victoria Instagram’dan yayımladığı videoda “Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek kalkmama rağmen mutluyum çünkü mutluluğun her gün verilen bir karar olduğuna inancım var. Bugün mutlu ol çünkü yarın ne olacağını bilemezsin” ifadelerinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211029/babasinin-tabutu-onunde-poz-veren-instagram-fenomeni-babam-hayatta-olsa-onaylardi-1050289892.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043845100_192:0:1397:904_1920x0_80_0_0_c03ad28d782ec5b0984959b6dc23db2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kolombiya, instagram, kaçak, fenomen, hapis

Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı

12:47 31.10.2021 (güncellendi: 12:52 31.10.2021)
© AAHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AA
Abone ol
Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'nun gardiyanın dikkatini dağıtarak annesini hapisten kaçırdığı iddia ediliyor. Instagram fenomeninin suçu kanıtlanırsa çok ağır cezalar gündeme gelebilir.
21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin annesi, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle hapishanede yatmaktaydı. Sözcü gazetesinin İngiliz The Sun'dan aktardığına göre, Instagram fenomeninin annesi eski politikacı Aida Merlano Rebolledo’nun ip kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi. Merlano'nun da, annesini kurtarmak için plan yaptığı iddia edildi.

15 yıl hapis yatacaktı

38 yaşında olan Aída Merlano, 2019 yılında senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından yakalandı. Rebolledo, seçim zaferinden sonraki altı ay içinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki hafta sonra hapisten kaçtı.
Kızı da ayrıntılı kaçış görevini hazırlamakla suçlandı, ancak kefaletle serbest kaldı.

Instagram'dan açıklama yaptı

Anne Aída Merlano, Ocak 2020’de Venezuela’da yakalandı. Salı günü yapılan duruşmada kızı suçsuz olduğunu belirtse de ağır cezaya çarptırılabilir. Aída Victoria Instagram’dan yayımladığı videoda “Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek kalkmama rağmen mutluyum çünkü mutluluğun her gün verilen bir karar olduğuna inancım var. Bugün mutlu ol çünkü yarın ne olacağını bilemezsin” ifadelerinde bulundu.
Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
YAŞAM
Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni: 'Babam hayatta olsa onaylardı'
29 Ekim, 08:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31Putin, G20 zirvesinin ikinci gününde konuşuyor
14:14Okan Bayülgen: Netflix izlemek azıcık 'loserlık' değil mi?
14:14Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan itiraf: Selami karakterinden sonra çok korktum
13:54Mısır'da bir otelde 40 Rus turist zehirlendi
13:43Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
13:42Perre Antik Kent'inde 1500 yıllık iskeletler bulundu
13:36Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak fotodedektörler Bolu'da üretilecek
13:28AFAD'dan Antalya için sel uyarısı
13:16Kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
13:11Sapiens'in yazarı Harari'den yapay zeka uyarısı: Yakında insan beyni hacklenebilecek
13:05İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi
12:51Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi
12:48Kim'in kıtlık ve açlıkla sınavı: Kuzey Kore halkına 'leziz ve şifalı' siyah kuğu yemeleri çağrısı
12:47Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı
12:40Rusya’da kaydedilen günlük vaka sayısı en yüksek seviyesinde
12:18Şarkıcı Serpil Benay: İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
12:15Yargıtay'dan oğluyla gelininin cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını merak eden kaynanayla ilgili karar
12:03EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti
12:02AnadoluJet, Ankara-Tebriz uçuşlarına başlıyor
11:52DSÖ Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü