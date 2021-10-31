https://tr.sputniknews.com/20211031/instagram-fenomeni-annesini-hapisten-kacirdi-1050342734.html
Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı
Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı
Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'nun gardiyanın dikkatini dağıtarak annesini hapisten kaçırdığı iddia ediliyor. Instagram fenomeninin suçu... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T12:47+0300
2021-10-31T12:47+0300
2021-10-31T12:52+0300
yaşam
kolombiya
instagram
kaçak
fenomen
hapis
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21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin annesi, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle hapishanede yatmaktaydı. Sözcü gazetesinin İngiliz The Sun'dan aktardığına göre, Instagram fenomeninin annesi eski politikacı Aida Merlano Rebolledo’nun ip kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi. Merlano'nun da, annesini kurtarmak için plan yaptığı iddia edildi.15 yıl hapis yatacaktı38 yaşında olan Aída Merlano, 2019 yılında senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından yakalandı. Rebolledo, seçim zaferinden sonraki altı ay içinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki hafta sonra hapisten kaçtı. Kızı da ayrıntılı kaçış görevini hazırlamakla suçlandı, ancak kefaletle serbest kaldı.Instagram'dan açıklama yaptıAnne Aída Merlano, Ocak 2020’de Venezuela’da yakalandı. Salı günü yapılan duruşmada kızı suçsuz olduğunu belirtse de ağır cezaya çarptırılabilir. Aída Victoria Instagram’dan yayımladığı videoda “Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek kalkmama rağmen mutluyum çünkü mutluluğun her gün verilen bir karar olduğuna inancım var. Bugün mutlu ol çünkü yarın ne olacağını bilemezsin” ifadelerinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211029/babasinin-tabutu-onunde-poz-veren-instagram-fenomeni-babam-hayatta-olsa-onaylardi-1050289892.html
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kolombiya, instagram, kaçak, fenomen, hapis
Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı
12:47 31.10.2021 (güncellendi: 12:52 31.10.2021)
Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'nun gardiyanın dikkatini dağıtarak annesini hapisten kaçırdığı iddia ediliyor. Instagram fenomeninin suçu kanıtlanırsa çok ağır cezalar gündeme gelebilir.
21 yaşındaki Kolombiyalı
Instagram fenomeninin annesi, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle hapishanede yatmaktaydı. Sözcü gazetesinin
İngiliz The Sun'dan aktardığına göre, Instagram fenomeninin annesi eski politikacı
Aida Merlano Rebolledo’nun ip kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi. Merlano'nun da, annesini
kurtarmak için plan yaptığı iddia edildi.
15 yıl hapis yatacaktı
38 yaşında olan Aída Merlano, 2019 yılında senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından yakalandı. Rebolledo, seçim zaferinden sonraki altı ay içinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki hafta sonra hapisten kaçtı.
Kızı da ayrıntılı kaçış görevini hazırlamakla suçlandı, ancak kefaletle serbest kaldı.
Instagram'dan açıklama yaptı
Anne Aída Merlano, Ocak 2020’de Venezuela’da yakalandı. Salı günü yapılan duruşmada kızı suçsuz olduğunu belirtse de ağır cezaya çarptırılabilir. Aída Victoria Instagram’dan yayımladığı videoda “Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek kalkmama rağmen mutluyum çünkü mutluluğun her gün verilen bir karar olduğuna inancım var. Bugün mutlu ol çünkü yarın ne olacağını bilemezsin” ifadelerinde bulundu.