https://tr.sputniknews.com/20211031/instagram-fenomeni-annesini-hapisten-kacirdi-1050342734.html

Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı

Instagram fenomeni, annesini hapishaneden kaçırdı

Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'nun gardiyanın dikkatini dağıtarak annesini hapisten kaçırdığı iddia ediliyor. Instagram fenomeninin suçu... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T12:47+0300

2021-10-31T12:47+0300

2021-10-31T12:52+0300

yaşam

kolombiya

instagram

kaçak

fenomen

hapis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg

21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin annesi, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle hapishanede yatmaktaydı. Sözcü gazetesinin İngiliz The Sun'dan aktardığına göre, Instagram fenomeninin annesi eski politikacı Aida Merlano Rebolledo’nun ip kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi. Merlano'nun da, annesini kurtarmak için plan yaptığı iddia edildi.15 yıl hapis yatacaktı38 yaşında olan Aída Merlano, 2019 yılında senatör oldu ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından yakalandı. Rebolledo, seçim zaferinden sonraki altı ay içinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak iki hafta sonra hapisten kaçtı. Kızı da ayrıntılı kaçış görevini hazırlamakla suçlandı, ancak kefaletle serbest kaldı.Instagram'dan açıklama yaptıAnne Aída Merlano, Ocak 2020’de Venezuela’da yakalandı. Salı günü yapılan duruşmada kızı suçsuz olduğunu belirtse de ağır cezaya çarptırılabilir. Aída Victoria Instagram’dan yayımladığı videoda “Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek kalkmama rağmen mutluyum çünkü mutluluğun her gün verilen bir karar olduğuna inancım var. Bugün mutlu ol çünkü yarın ne olacağını bilemezsin” ifadelerinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211029/babasinin-tabutu-onunde-poz-veren-instagram-fenomeni-babam-hayatta-olsa-onaylardi-1050289892.html

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kolombiya, instagram, kaçak, fenomen, hapis