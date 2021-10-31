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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde IŞİD adına eylem yapmak isteyen gruplara dahil oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, ibadethaneler, devlet kurumları ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı eylem arayışı içerisinde olabilecekleri yönünde bilgiler bulunan iki şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Diyar K. ve Erdal S. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
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istanbul, işid, gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

10:50 31.10.2021 (güncellendi: 10:52 31.10.2021)
© AAgözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AA
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İstanbul'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde IŞİD adına eylem yapmak isteyen gruplara dahil oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında, ibadethaneler, devlet kurumları ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı eylem arayışı içerisinde olabilecekleri yönünde bilgiler bulunan iki şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Diyar K. ve Erdal S. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
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