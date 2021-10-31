https://tr.sputniknews.com/20211031/istanbulda-isid-operasyonu-2-gozalti-1050340706.html

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

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istanbul

işid

gözaltı

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde IŞİD adına eylem yapmak isteyen gruplara dahil oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, ibadethaneler, devlet kurumları ve güvenlik güçlerine yönelik silahlı eylem arayışı içerisinde olabilecekleri yönünde bilgiler bulunan iki şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Diyar K. ve Erdal S. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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istanbul, işid, gözaltı