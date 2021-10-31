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https://tr.sputniknews.com/20211031/iyi-partili-ensarioglu-burasi-kurdistan-diyen-vatandasin-gozaltina-alinmasi-bir-senaryodur-1050336944.html
İYİ Partili Ensarioğlu: ‘Burası Kürdistan’ diyen vatandaşın gözaltına alınması bir senaryodur
İYİ Partili Ensarioğlu: ‘Burası Kürdistan’ diyen vatandaşın gözaltına alınması bir senaryodur
Siirt'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen esnafın gözaltına alınıp serbest bırakılmasına ilişkin İYİ Partili... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T02:03+0300
2021-10-31T02:03+0300
türkiye
meral akşener
kürdistan
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan İlçesi’ndeki esnaf ziyaretinde sırasında konuştuğu esnaf Cemil Taşkesen’in, “Burası Kürdistan’dır” diyalogundan sonra gözaltına alınması ve daha sonra serbest bırakılmasına bir değerlendirme de İYİ Parti’den geldi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, Taşkesen’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Biz kendisinden davacı ve şikayetçi değiliz, demokratik bir ortamda fikrini söylemiştir. Bize göre sanki biz şikayetçi olmuşuz gibi hemen gözaltına alınması bir senaryodur” dedi.Medyascope'tan Ferit Aslan’a konuşan İYİ Parti Ortadoğu Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, Kurtalan’da İYİ Parti lideri Akşener ile Cemil Taşkesen arasında yaşanan ve soruşturma ve gözaltı ile sonuçlanan diyalog ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ensarioğlu, "Öncelikle gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerini ilettiğini" belirterek, şöyle konuştu:
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meral akşener, kürdistan, iyi parti

İYİ Partili Ensarioğlu: ‘Burası Kürdistan’ diyen vatandaşın gözaltına alınması bir senaryodur

02:03 31.10.2021
© DHASiirt'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen esnaf
Siirt'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır diyen esnaf - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© DHA
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Siirt'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen esnafın gözaltına alınıp serbest bırakılmasına ilişkin İYİ Partili Mehmet Salim Ensarioğlu, "Bize göre sanki biz şikayetçi olmuşuz gibi hemen gözaltına alınması bir senaryodur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan İlçesi’ndeki esnaf ziyaretinde sırasında konuştuğu esnaf Cemil Taşkesen’in, “Burası Kürdistan’dır” diyalogundan sonra gözaltına alınması ve daha sonra serbest bırakılmasına bir değerlendirme de İYİ Parti’den geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, Taşkesen’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Biz kendisinden davacı ve şikayetçi değiliz, demokratik bir ortamda fikrini söylemiştir. Bize göre sanki biz şikayetçi olmuşuz gibi hemen gözaltına alınması bir senaryodur” dedi.
Medyascope'tan Ferit Aslan’a konuşan İYİ Parti Ortadoğu Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, Kurtalan’da İYİ Parti lideri Akşener ile Cemil Taşkesen arasında yaşanan ve soruşturma ve gözaltı ile sonuçlanan diyalog ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ensarioğlu, "Öncelikle gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerini ilettiğini" belirterek, şöyle konuştu:
“Biz kendisinden şikayetçi ve davacı değiliz, davacı ve şikayetçi olacak bir durumda yoktur. Genel başkanımız ile konuşurken, demokratik ortamda fikirlerini söylemiştir. Özellikle son dönemde partimiz ile ilgili birtakım senaryolar devreye konulmak isteniyor. Orada bazı televizyon kanallarının hazır bulunması ve sanki şikayetçi olmuşuz gibi hemen gözaltına alınması bize göre senaryodur. ‘Kürdistan’ sözünün hukuken yasak olup olmadığını bilmiyorum ama aynı sözü daha önce Recep Tayyip Erdoğan ve bazı yetkililer söyledi. Bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Biz bundan rahatsısız. Ben de Kürt’üm ve ana dilim Zazacadır. Gece yarısı evinden gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan vatandaşa bir kez daha geçmiş olsun diyorum”.
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