İYİ Partili Ensarioğlu: ‘Burası Kürdistan’ diyen vatandaşın gözaltına alınması bir senaryodur

“Biz kendisinden şikayetçi ve davacı değiliz, davacı ve şikayetçi olacak bir durumda yoktur. Genel başkanımız ile konuşurken, demokratik ortamda fikirlerini söylemiştir. Özellikle son dönemde partimiz ile ilgili birtakım senaryolar devreye konulmak isteniyor. Orada bazı televizyon kanallarının hazır bulunması ve sanki şikayetçi olmuşuz gibi hemen gözaltına alınması bize göre senaryodur. ‘Kürdistan’ sözünün hukuken yasak olup olmadığını bilmiyorum ama aynı sözü daha önce Recep Tayyip Erdoğan ve bazı yetkililer söyledi. Bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Biz bundan rahatsısız. Ben de Kürt’üm ve ana dilim Zazacadır. Gece yarısı evinden gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan vatandaşa bir kez daha geçmiş olsun diyorum”.