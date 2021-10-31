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https://tr.sputniknews.com/20211031/kimin-kitlik-ve-aclikla-sinavi-kuzey-kore-halkina-leziz-ve-sifali-siyah-kugu-yemeleri-cagrisi-1050342888.html
Kim'in kıtlık ve açlıkla sınavı: Kuzey Kore halkına 'leziz ve şifalı' siyah kuğu yemeleri çağrısı
Kim'in kıtlık ve açlıkla sınavı: Kuzey Kore halkına 'leziz ve şifalı' siyah kuğu yemeleri çağrısı
Kim'in kıtlık-açlıkla mücadele seferberliği çerçevesinde kuğu yetiştiriciliğine soyunan Kuzey Kore'de, halkı, bu 'leziz ve şifalı' etten yemeye teşvik eden... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T12:48+0300
2021-10-31T13:26+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
rodong sinmun
ördek
çiftlik
siyah kuğu
kıtlık
açlık
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizini yaşadığı, 1990'lardaki kıtlık ve açlıkla mücadele döneminin bir benzerinden geçtiği uyarıları sonrası, halka siyah kuğu yemeleri tavsiye edildi.Koronavirüs pandemisi nedeniyle Çin'le sınırlarını kapayan ve tayfunların neden olduğu sellerle boğuşan Kuzey Kore'de Rodong Sinmun gazetesi, Kwangpho Ördek Çiftliği'nde sıhhi muayene odaları ve üreme için gerekli koşullar bulunan geniş bir endüstriyel kuğu yetiştirme bölümü açıldığını duyurdu. Gazete, açılışa iktidar partisinin Güney Hamgyong Eyaleti yöneticisi Ri Jong Nam'ın da katıldığını belirtti.Siyah kuğu etini 'leziz tadı, tıbbi değeri, kansere karşı etkisi' gerekçesiyle öven Rodong Sinmun, kuğu yetiştiriciliğinin 'halkın geçim kaynaklarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını' öne sürdü. 'Daha fazla protein içeriyor, daha kolay sindiriliyor'Nadir bulunan siyah kuğuların etini yemek pek çok ülkede tabu kabul edilirken, ABD-Güney Kore merkezli Kuzey Kore haberleri sitesi NK News, Pyongyang'ın 2020'de tüketim için siyah kuğu yetiştirmeye başladığını yazdı. Habere göre o dönemde yerel medya, Kuzey Kore Tarım Bakanlığı'ndan bir araştırmacıya atıfla siyah kuğu etinin 'diğer etlere kıyasla daha fazla protein içerdiği ve daha kolay sindirildiğini' duyurdu. 'Her tahıl tanesinin güvenceye alın' talimatıGüney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin perşembe günkü brifingine göre Kim, topyekun tarım seferberliğinin parçası olarak her tahıl tanesinin güvence altına alınmasını emretti. Yapay zeka teknolojisi, yüksek çözünürlüklü video analizi ve diğer yöntemlerin kullanıldığı değerlendirmede son dönemde süzüldükçe süzülen Kim'in 'yaklaşık 20 kilo vererek 120 kiloya indiği, sağlıklı olduğu ve dublör kullanmadığı' belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210409/kuzey-korede-alarm-kim-tarihi-ekonomik-kriz-uyarisi-yaparken-bunu-1990larin-kitlik-ve-aclik-1044230500.html
https://tr.sputniknews.com/20210630/kuzey-kore-lideri-kim-pandemi-onlemlerini-ihmal-edip-buyuk-kriz-cikarmakla-sucladigi-cok-sayida-1044852296.html
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kuzey kore, kim jong-un, rodong sinmun, ördek, çiftlik, siyah kuğu, kıtlık, açlık

Kim'in kıtlık ve açlıkla sınavı: Kuzey Kore halkına 'leziz ve şifalı' siyah kuğu yemeleri çağrısı

12:48 31.10.2021 (güncellendi: 13:26 31.10.2021)
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYSSiyah kuğu
Siyah kuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AFP 2021 / GABRIEL BOUYS
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Kim'in kıtlık-açlıkla mücadele seferberliği çerçevesinde kuğu yetiştiriciliğine soyunan Kuzey Kore'de, halkı, bu 'leziz ve şifalı' etten yemeye teşvik eden yayınlar yapılıyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizini yaşadığı, 1990'lardaki kıtlık ve açlıkla mücadele döneminin bir benzerinden geçtiği uyarıları sonrası, halka siyah kuğu yemeleri tavsiye edildi.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle Çin'le sınırlarını kapayan ve tayfunların neden olduğu sellerle boğuşan Kuzey Kore'de Rodong Sinmun gazetesi, Kwangpho Ördek Çiftliği'nde sıhhi muayene odaları ve üreme için gerekli koşullar bulunan geniş bir endüstriyel kuğu yetiştirme bölümü açıldığını duyurdu. Gazete, açılışa iktidar partisinin Güney Hamgyong Eyaleti yöneticisi Ri Jong Nam'ın da katıldığını belirtti.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2021
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Kuzey Kore'de alarm: Kim 'tarihi ekonomik kriz' uyarısı yaparken bunu 1990'ların kıtlık ve açlık dönemiyle kıyasladı
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Siyah kuğu etini 'leziz tadı, tıbbi değeri, kansere karşı etkisi' gerekçesiyle öven Rodong Sinmun, kuğu yetiştiriciliğinin 'halkın geçim kaynaklarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını' öne sürdü.

'Daha fazla protein içeriyor, daha kolay sindiriliyor'

Nadir bulunan siyah kuğuların etini yemek pek çok ülkede tabu kabul edilirken, ABD-Güney Kore merkezli Kuzey Kore haberleri sitesi NK News, Pyongyang'ın 2020'de tüketim için siyah kuğu yetiştirmeye başladığını yazdı. Habere göre o dönemde yerel medya, Kuzey Kore Tarım Bakanlığı'ndan bir araştırmacıya atıfla siyah kuğu etinin 'diğer etlere kıyasla daha fazla protein içerdiği ve daha kolay sindirildiğini' duyurdu.

'Her tahıl tanesinin güvenceye alın' talimatı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin perşembe günkü brifingine göre Kim, topyekun tarım seferberliğinin parçası olarak her tahıl tanesinin güvence altına alınmasını emretti. Yapay zeka teknolojisi, yüksek çözünürlüklü video analizi ve diğer yöntemlerin kullanıldığı değerlendirmede son dönemde süzüldükçe süzülen Kim'in 'yaklaşık 20 kilo vererek 120 kiloya indiği, sağlıklı olduğu ve dublör kullanmadığı' belirtildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2021
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