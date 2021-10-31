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https://tr.sputniknews.com/20211031/kuyumcu-dukkanlarinin-raflarini-susleyen-sahte-altinlar-yasaklaniyor-1050343699.html
Kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
Kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor”... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T13:16+0300
2021-10-31T13:17+0300
ekonomi
ankara
altın
kuyumcu
sahte altın
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Değerli eşyalarını kuyumcuya emanet veren tüketicilerin tezgahlardaki sahte altınlara aldandıklarını belirtmesi üzerine kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan demo (sahte/imitasyon) altınlar artık kaldırılacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek. Kuyumculuğu isteyen herkesin yapabildiğini ve bu konu hakkında bir yönetmeliğin olmadığını aktaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor. Son zamanlarda bir kuyumcunun emanet bırakılan eşyalarla birlikte kaçması ile kuyumculardan hem yetki belgesi istenecek hem de sahte altınlar raflardan toplanacak" ifadelerini kullandı. Yetki belgesi istenmesi hakkında önceden bir tüzüğün olmadığını vurgulayan Çavuşculu şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20210624/3-ilde-sahte-altin-operasyonu-1044806858.html
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ankara, altın, kuyumcu, sahte altın

Kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor

13:16 31.10.2021 (güncellendi: 13:17 31.10.2021)
© İHAKuyumcu
Kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© İHA
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Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor” dedi.
Değerli eşyalarını kuyumcuya emanet veren tüketicilerin tezgahlardaki sahte altınlara aldandıklarını belirtmesi üzerine kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan demo (sahte/imitasyon) altınlar artık kaldırılacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek.
Kuyumculuğu isteyen herkesin yapabildiğini ve bu konu hakkında bir yönetmeliğin olmadığını aktaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor. Son zamanlarda bir kuyumcunun emanet bırakılan eşyalarla birlikte kaçması ile kuyumculardan hem yetki belgesi istenecek hem de sahte altınlar raflardan toplanacak" ifadelerini kullandı.
altın, kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2021
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Yetki belgesi istenmesi hakkında önceden bir tüzüğün olmadığını vurgulayan Çavuşculu şunları söyledi:
Kuyumculuğu yoldan geçen herkes yapabiliyordu. Biz bunun üzerine Türkiye’deki diğer oda ve derneklerle toplanıp Ticaret Bakanlığını ziyaret ettik ve kuyumcular adına bir yasa teklif ettik. Cumhurbaşkanımıza da 2017’de kuyumcular olarak bir yasa teklif ettiğimizi ilettik. Kuyum ticareti hakkında bir yönetmelik hazırlandı fakat daha sonra birtakım eksiklikler ile karşılaştık. 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren kuyumculardan yetki belgesi istenecek. Yetki belgesi almak için de ustalık belgesinin alınması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısı ve meslek odasından belge alması gerekiyor. 4 yıldır kuyumculuk yapanlar var ama 5 yılı doldurmadıkları için ustalık belgesi için sınava giremiyorlar. Biz yönetmeliğin çıkış tarihinin baz alınmasını istiyoruz.
İç Ticaret Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yönetmelikte olduğu gibi kuyumcuda kıymetli ve değerli taşlar, altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenlerin dışında hiçbir şey bulundurulmayacak. Çünkü tüketici yanılabiliyor, yanıltılabiliyor. Bir kuyumcu mahallelinin değerli eşyalarını emanet almış. Mağdurlar da beni arıyorlar, "Dükkanında 20-30 kilo altını vardı, altın doluydu" diyorlar. Sonuç olarak altıncıda böyle bir altın yok. Demo altınları dükkanına doldurmuş ve insanları yanıltmış.
Şimdi gerçek kuyumculukta ortaya çıkacaktır, herkes kendi sermayesi ile çalışacak. Demo altınların kuyumcu işletmelerinde bulunması doğru değil. Kuyumcuda altın, pırlanta, elmas, gümüş gibi değerli taşlardan yapılan ürünler bulunmalıdır. Kuyumcu kuyumcu gibi olmalıdır. Demo altınların raflardan kaldırılması sektörün büyük talebiydi, biz de bu kararı doğru buluyoruz.
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