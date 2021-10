https://tr.sputniknews.com/20211031/lavrov-abd-karedeniz-kiyi-ulkelerini-catismaci-politika-izlemeye-zorluyor-1050348945.html

Lavrov: ABD, Karadeniz kıyı ülkelerini çatışmacı politika izlemeye zorluyor

Lavrov: ABD, Karadeniz kıyı ülkelerini çatışmacı politika izlemeye zorluyor

31.10.2021

2021-10-31T17:39+0300

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD’nin Karadeniz’e USS Porter güdümlü füze destroyerini göndermesinin istikrara katkı sağlamadığını, ABD’nin kıyı ülkelerini çatışmacı politika izlemeye zorladığını ifade etti.“ABD Donanması bayrağının Karadeniz'de gösterilmesi münferit bir olay değil. ABD, Rusya'yı kontrol altına almak amacıyla savaş gemilerinin bölgeye girmesi gerektiğini birkaç kez açıkça ilan etmişti” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya Karadeniz’de güvenliği sağlamaya hazır’Moskova’nın her türlü tehdide yanıt verecek durumda olduğuna dikkat çeken Lavrov, Rusya’nın Karadeniz’de güvenliği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.Rus diplomat, “Biz her türlü tehdide hazırız. Rusya topraklarının güvenliğini ve Karadeniz'deki güvenliği güvenilir bir şekilde sağlamak bizim için sorun değil, ancak her zaman çatışmaya dayalı projelerinin değil, işbirliği projelerinin desteklenmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.Lavrov ayrıca NATO’nun Romanya ya da Bulgaristan sahillerinde yeni deniz üsleri kurma planlarının Karadeniz bölgesindeki iyi komşuluk ilişkilerin yararına olmadığını sözlerine ekledi.‘Rusya’nın NATO’nun planları ile ilgili bilgisi yok’Rusya’nın NATO’nun planları ile ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Lavrov, gerçeklerin ise İttifakın Rusya ile işbirliği yapma arzusunun olmadığını ortaya koyduğunu vurguladı.Rus diplomat, “NATO'nun ne yapacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Gerçeklere dayanıyoruz ve gerçekler, NATO’nun bizimle herhangi bir etkileşim istemediğini gösteriyor. Rusya-NATO Konseyi çalışırken, temsilcilerimiz varken bize sadece hayatı öğretmek istedi, her seferinde Rusya-NATO Konseyi'nin toplanmasını ve Ukrayna'nın tartışılmasını talep etti. Bütün çıkarları da buydu, propagandayı tırmandırmak ve Rusya’ya baskı yapmak” diye konuştu.‘Bu konunun kapalı olduğunu’ da söyleyen Lavrov, “NATO'nun bize başvurmak için bir nedeni olursa, Belçika'da ikili ilişkilerden sorumlu büyükelçimiz var. Kuzey Atlantik İttifakı’na, herhangi bir durumda bu diplomat üzerinden sinyal gönderilebileceğini bildirdik” vurgusunu yaptı.

