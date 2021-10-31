https://tr.sputniknews.com/20211031/meksikada-mayalara-ait-1000-yildan-eski-bir-kano-bulundu-1050339412.html

Meksika’da Mayalara ait 1000 yıldan eski bir kano bulundu

Meksika’da Mayalara ait 1000 yıldan eski bir kano bulundu

Meksika’nın Yucatan yarımadasında yapılan kazılarda Maya dönemine ait bir kano bulundu. Uzmanlar kanonun 1000 yıldan eski olduğunu düşünüyor. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T09:25+0300

2021-10-31T09:25+0300

2021-10-31T09:25+0300

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meksika

arkeolojik kazı

kano

maya

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Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Yucatan yarımadasında inşaatı devam eden turistik Maya Treni çalışmaları sırasında yapılan kazılarda Mayalara ait bir ahşap kanoya ulaşıldı.Milattan Sonra 830 ile 950 yılları arasındaki döneme ait olduğu düşünülen kanonun neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar geldiği ifade edildi. Uzunluğu 160 cm, eni 80 cm ve yüksekliği 40 cm olan kanonun su taşımak için ya da Maya geleneklerine göre ölenlerin değerli eşyalarının konuşması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu yetkilisi Helena Barba Meinecke, Maya uygarlığının yaşadığı bölgede bu tür bir kanonun ilk olarak böylesine eksiksiz ve iyi korunmuş halde bulunduğunu söyledi. Meinecke daha önceleri Quintana Roo, Guatemala ve Belize’de yapılan kazılarda bu tür kanolara ait parçalara ulaşıldığını ifade etti.

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meksika, arkeolojik kazı, kano, maya