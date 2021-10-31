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Meksika’da Mayalara ait 1000 yıldan eski bir kano bulundu
Meksika’da Mayalara ait 1000 yıldan eski bir kano bulundu
Meksika’nın Yucatan yarımadasında yapılan kazılarda Maya dönemine ait bir kano bulundu. Uzmanlar kanonun 1000 yıldan eski olduğunu düşünüyor. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T09:25+0300
2021-10-31T09:25+0300
dünya
meksika
arkeolojik kazı
kano
maya
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Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Yucatan yarımadasında inşaatı devam eden turistik Maya Treni çalışmaları sırasında yapılan kazılarda Mayalara ait bir ahşap kanoya ulaşıldı.Milattan Sonra 830 ile 950 yılları arasındaki döneme ait olduğu düşünülen kanonun neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar geldiği ifade edildi. Uzunluğu 160 cm, eni 80 cm ve yüksekliği 40 cm olan kanonun su taşımak için ya da Maya geleneklerine göre ölenlerin değerli eşyalarının konuşması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu yetkilisi Helena Barba Meinecke, Maya uygarlığının yaşadığı bölgede bu tür bir kanonun ilk olarak böylesine eksiksiz ve iyi korunmuş halde bulunduğunu söyledi. Meinecke daha önceleri Quintana Roo, Guatemala ve Belize’de yapılan kazılarda bu tür kanolara ait parçalara ulaşıldığını ifade etti.
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meksika, arkeolojik kazı, kano, maya

Meksika’da Mayalara ait 1000 yıldan eski bir kano bulundu

09:25 31.10.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika- Maya- Kano
Meksika- Maya- Kano - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika’nın Yucatan yarımadasında yapılan kazılarda Maya dönemine ait bir kano bulundu. Uzmanlar kanonun 1000 yıldan eski olduğunu düşünüyor.
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Yucatan yarımadasında inşaatı devam eden turistik Maya Treni çalışmaları sırasında yapılan kazılarda Mayalara ait bir ahşap kanoya ulaşıldı.
Milattan Sonra 830 ile 950 yılları arasındaki döneme ait olduğu düşünülen kanonun neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar geldiği ifade edildi.
Uzunluğu 160 cm, eni 80 cm ve yüksekliği 40 cm olan kanonun su taşımak için ya da Maya geleneklerine göre ölenlerin değerli eşyalarının konuşması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu yetkilisi Helena Barba Meinecke, Maya uygarlığının yaşadığı bölgede bu tür bir kanonun ilk olarak böylesine eksiksiz ve iyi korunmuş halde bulunduğunu söyledi. Meinecke daha önceleri Quintana Roo, Guatemala ve Belize’de yapılan kazılarda bu tür kanolara ait parçalara ulaşıldığını ifade etti.
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