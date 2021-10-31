MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu'dan Paris Anlaşması eleştirisi: İmza koyanlar, petrol için yarışıyor

"Biz iklim değişikliği açısından dünyanın iklimine etki eden bir ülke değiliz; binde 6, yüzde 0.6. Tarihî sorumluluğumuz var. 1.1 ise güncel durumumuz. Şimdi, bizim sorumluluğumuz ve katkımız bu kadarken biz bu değişimden en fazla etkilenen ülke durumundayız. Aslında bizim yapmamız gereken bizim varlıklarımızı nasıl koruyacağımız ve bunları geleceğe nasıl aktaracağımız olmalı. Yani, işte, ‘Karbon salınımını şuraya düşüreceğiz, buraya düşüreceğiz'den' ziyade bu iklim değişikliğine ülkemizin nasıl uyum sağlayacağı ve sularımızı, çevremizi, doğamızı nasıl koruyabileceğimiz kısmını ön plana almamız gerekiyor, bizim uyum politikaları oluşturmamız gerekiyor."