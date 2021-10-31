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MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu'dan Paris Anlaşması eleştirisi: İmza koyanlar, petrol için yarışıyor
MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu'dan Paris Anlaşması eleştirisi: İmza koyanlar, petrol için yarışıyor
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye’nin iklim değişikliğine etkisinin sadece yüzde 0.6 olduğunu belirterek ülkemizin karbon salınımı düşürme... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T17:22+0300
2021-10-31T17:22+0300
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mhp
tbmm
iklim değişikliği
paris iklim anlaşması
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Meclis Müsilaj Araştırma Komisyonu üyesi, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye'nin iklim değişikliğine etkisinin sadece yüzde 0.6 olduğunu belirterek, ülkemizin karbon salınımı düşürme önlemleri yerine iklim değişikliğine hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi.'İmza koyan ülkelerin çoğu petrol için yarışıyor'Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Kalyoncu, Türkiye'nin de imza koyduğu Paris Anlaşması konusunda ülkemizin iklim değişikliğine hazırlık yapması gerektiğine dikkat çekti. MHP'li Kalyoncu, Meclis'te şu açıklamayı yaptı:'Türkiye hazırlık yapmalı'Kalyoncu açıklamasına şu şekilde devam etti:
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türkiye, mhp, tbmm, iklim değişikliği, paris iklim anlaşması

MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu'dan Paris Anlaşması eleştirisi: İmza koyanlar, petrol için yarışıyor

17:22 31.10.2021
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye’nin iklim değişikliğine etkisinin sadece yüzde 0.6 olduğunu belirterek ülkemizin karbon salınımı düşürme önlemleri yerine iklim değişikliğine hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Kalyoncu, Paris İklim Anlaşması’na imza koyan ülkelerin Akdeniz’de petrol aramak için yarış halinde olduklarını belirtti.
Meclis Müsilaj Araştırma Komisyonu üyesi, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye'nin iklim değişikliğine etkisinin sadece yüzde 0.6 olduğunu belirterek, ülkemizin karbon salınımı düşürme önlemleri yerine iklim değişikliğine hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi.

'İmza koyan ülkelerin çoğu petrol için yarışıyor'

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Kalyoncu, Türkiye'nin de imza koyduğu Paris Anlaşması konusunda ülkemizin iklim değişikliğine hazırlık yapması gerektiğine dikkat çekti. MHP'li Kalyoncu, Meclis'te şu açıklamayı yaptı:
"Paris İklim Anlaşması bir şey ifade etmiyor aslında çünkü Paris İklim Anlaşması'na imza atanların büyük bir çoğunluğu Doğu Akdeniz’de petrol aramak için birbiriyle yarışıyorlar, fosil yakıttan uzaklaşacak ya ve bunların büyük bir çoğunluğu Kuzey Kutbu’nda zaten fosil yakıtla ilgili planları var, araştırmaları var, çalışıyorlar. Bunların hepsi de Paris İklim Anlaşması'na imza atmış, kabul etmiş ülkeler."

'Türkiye hazırlık yapmalı'

Kalyoncu açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Biz iklim değişikliği açısından dünyanın iklimine etki eden bir ülke değiliz; binde 6, yüzde 0.6. Tarihî sorumluluğumuz var. 1.1 ise güncel durumumuz. Şimdi, bizim sorumluluğumuz ve katkımız bu kadarken biz bu değişimden en fazla etkilenen ülke durumundayız. Aslında bizim yapmamız gereken bizim varlıklarımızı nasıl koruyacağımız ve bunları geleceğe nasıl aktaracağımız olmalı. Yani, işte, ‘Karbon salınımını şuraya düşüreceğiz, buraya düşüreceğiz'den' ziyade bu iklim değişikliğine ülkemizin nasıl uyum sağlayacağı ve sularımızı, çevremizi, doğamızı nasıl koruyabileceğimiz kısmını ön plana almamız gerekiyor, bizim uyum politikaları oluşturmamız gerekiyor."
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