https://tr.sputniknews.com/20211031/muglada-21-kedinin-zehirlenmesi-ile-ilgili-sorusturma-baslatildi--1050353709.html

Muğla'da 21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla'da 21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki mahallede 21 kedinin zehirlenerek öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T22:50+0300

2021-10-31T22:50+0300

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türkiye

muğla

kedi

zehirlenme

tarım ilacı

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Bodrum’a bağlı Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde 6 kedi mahalle sakinlerince ölü bulunmasının ardından 6 kedinin de ortadan kaybolduğu mahallede Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri tutanak tuttu. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Petbulans ekibi de ölen hayvanları incelenmesi üzerine barınağa götürdü.Bodrum’da kedi ölümlerinin yaşandığı diğer mahalle Cumhuriyet Mahallesi oldu. Mahallede 15 kedi öldü. 2 mahallede bir kısmı sahipli, bir kısmı da vatandaşlarca beslenen sokak kedilerinin ölümünde tarım ilacı ile zehirleme şüphesi olduğu öğrenildi. İki olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından şüpheli şahıs veya şahısların bulunması için soruşturma başlatıldı.

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muğla, kedi, zehirlenme, tarım ilacı