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Nefes darlığı yaşayan Agüero hastaneye kaldırıldı
Nefes darlığı yaşayan Agüero hastaneye kaldırıldı
Barcelona'nın Alaves ile 1-1 kaldığı maçta sağlık sorunu yaşayan Sergio Agüero, oyundan alınarak hastaneye kaldırıldı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T00:50+0300
2021-10-31T00:50+0300
spor
barcelona
sergio agüero
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La Liga'da teknik direktör değişikliğine giden Barcelona sahasında Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Sergio Agüero 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.Rakip oyuncuyla ikili mücadeleye giren Arjantinli golcü başının dönmesiyle sendeledi. Kendini yere bırakan Agüero oyuna birkaç dakika devam ettikten sonra 41. dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı.Yapılacak tetkiklerden sonra Sergio Agüero'nun durumu netlik kazanacak.Barcelona 10. sıraya gerilediBarcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın geçici teknik direktörü Sergi Barjuan yönetimindeki ilk maçına, La Liga'nın 12. haftasında Alaves karşısında çıktı.Ev sahibi ekip, 49. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Alaves, bu gole 52. dakikada Luis Rioja ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.Galibiyet hasreti üç maça çıkan Barcelona 16 puanla 9'uncu, Alaves ise 10 puanla 16'ncı sırada yer aldı.Agüero'nun Barcelona kariyeri10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandırarak Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero sakatlık nedeniyle iki buçuk ay forma giyemedi.Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim'de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.
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barcelona, sergio agüero

Nefes darlığı yaşayan Agüero hastaneye kaldırıldı

00:50 31.10.2021
© REUTERS / Albert GeaSergio Agüero - Barcelona
Sergio Agüero - Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© REUTERS / Albert Gea
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Barcelona'nın Alaves ile 1-1 kaldığı maçta sağlık sorunu yaşayan Sergio Agüero, oyundan alınarak hastaneye kaldırıldı.
La Liga'da teknik direktör değişikliğine giden Barcelona sahasında Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan Sergio Agüero 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Rakip oyuncuyla ikili mücadeleye giren Arjantinli golcü başının dönmesiyle sendeledi. Kendini yere bırakan Agüero oyuna birkaç dakika devam ettikten sonra 41. dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı.
Yapılacak tetkiklerden sonra Sergio Agüero'nun durumu netlik kazanacak.

Barcelona 10. sıraya geriledi

Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın geçici teknik direktörü Sergi Barjuan yönetimindeki ilk maçına, La Liga'nın 12. haftasında Alaves karşısında çıktı.
Ev sahibi ekip, 49. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Alaves, bu gole 52. dakikada Luis Rioja ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.
Galibiyet hasreti üç maça çıkan Barcelona 16 puanla 9'uncu, Alaves ise 10 puanla 16'ncı sırada yer aldı.

Agüero'nun Barcelona kariyeri

10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandırarak Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero sakatlık nedeniyle iki buçuk ay forma giyemedi.
Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim'de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.
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