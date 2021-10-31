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https://tr.sputniknews.com/20211031/ogrenci-veli-dernegi-kagit-uzerinde-devam-eden-yuz-yuze-egitim-fiilen-devam-ettirilemiyor-1050338662.html
Öğrenci Veli Derneği: Kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor
Öğrenci Veli Derneği: Kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor
"Pozitif vakalar nedeniyle kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor” diyen Öğrenci Veli Derneği, yüz yüze eğitimin uygulamada... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T05:22+0300
2021-10-31T05:22+0300
türkiye
öğrenci
veli
koronavirüs
yüz yüze eğitim
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T24'ün haberine göre, Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül 2021'den itibaren yayımladığı raporunun 8'incisini açıkladı.Öğrenci Veli Derneği'nin raporunda, “Yalnızca İzmir'de 6 Eylül'den bugüne en az 523 sınıf karantinaya alındı. Son bir hafta içerisinde İzmir'de 72 sınıf karantinaya alındı" denildi.Öğrenci Veli Derneği'nin raporunda, “Okullarda alınmayan önlemler nedeniyle karantinaya alınan sınıflar, pozitif vakalar nedeniyle kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor” denildi.'Sadece İzmir'de 523 sınıf karantinaya alındı'Milli Eğitim Bakanlığı'nın il il, okul okul karantinaya alınan sınıf sayısını ve pozitif vakaları açıklamamasına dikkat çeken VELİ-DER, “Yalnızca İzmir'de 6 Eylül'den bugüne en az 523 sınıf karantinaya alındı. Son bir hafta içerisinde İzmir'de 72 sınıf karantinaya alındı. 111 öğrenciye, 52 öğretmene pozitif tanısı konuldu” bilgilerini paylaştı.'2 milyon dediler 664 bin tablet dağıttılar'Karantinaya alınan sınıflarda milyonlarca çocuğun uzaktan eğitime ulaşamadığını vurgulayan VELİ-DER, uzaktan eğitime geçen sınıflarda internet erişimi ve cihaz sorununun sürdüğünü belirtti.Derneğin açıklamasında, öğrencilere şubat ayı içerisinde 2 milyon tablet dağıtıldığı yönünde hükümetten yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı Çalışma Programında salgının başından bu yana yalnızca 664 bin 157 öğrenciye tablet dağıtıldığının açıklanmasına dikkat çekildi.'6 milyon öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor'UNICEF'in salgında eğitime erişilebilirlik raporunda en az 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği açıklamasını hatırlatan VELİ-DER, “Kamu kaynakları, bütçe, ısrarla çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanılmadı. Milyonlarca çocuğumuz hâlâ uzaktan eğitime ulaşamıyor” dedi.
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öğrenci, veli, koronavirüs, yüz yüze eğitim

Öğrenci Veli Derneği: Kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor

05:22 31.10.2021
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Afganistan'da üniversiteye giriş sınavı birincisi kız öğrenci, Türkiye'de eğitim görecek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AA
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"Pozitif vakalar nedeniyle kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor” diyen Öğrenci Veli Derneği, yüz yüze eğitimin uygulamada yapılamadığını açıkladı.
T24'ün haberine göre, Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül 2021'den itibaren yayımladığı raporunun 8'incisini açıkladı.
Öğrenci Veli Derneği'nin raporunda, “Yalnızca İzmir'de 6 Eylül'den bugüne en az 523 sınıf karantinaya alındı. Son bir hafta içerisinde İzmir'de 72 sınıf karantinaya alındı" denildi.
Öğrenci Veli Derneği'nin raporunda, “Okullarda alınmayan önlemler nedeniyle karantinaya alınan sınıflar, pozitif vakalar nedeniyle kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor” denildi.

'Sadece İzmir'de 523 sınıf karantinaya alındı'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın il il, okul okul karantinaya alınan sınıf sayısını ve pozitif vakaları açıklamamasına dikkat çeken VELİ-DER, “Yalnızca İzmir'de 6 Eylül'den bugüne en az 523 sınıf karantinaya alındı. Son bir hafta içerisinde İzmir'de 72 sınıf karantinaya alındı. 111 öğrenciye, 52 öğretmene pozitif tanısı konuldu” bilgilerini paylaştı.

'2 milyon dediler 664 bin tablet dağıttılar'

Karantinaya alınan sınıflarda milyonlarca çocuğun uzaktan eğitime ulaşamadığını vurgulayan VELİ-DER, uzaktan eğitime geçen sınıflarda internet erişimi ve cihaz sorununun sürdüğünü belirtti.
Derneğin açıklamasında, öğrencilere şubat ayı içerisinde 2 milyon tablet dağıtıldığı yönünde hükümetten yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı Çalışma Programında salgının başından bu yana yalnızca 664 bin 157 öğrenciye tablet dağıtıldığının açıklanmasına dikkat çekildi.

'6 milyon öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor'

UNICEF'in salgında eğitime erişilebilirlik raporunda en az 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği açıklamasını hatırlatan VELİ-DER, “Kamu kaynakları, bütçe, ısrarla çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanılmadı. Milyonlarca çocuğumuz hâlâ uzaktan eğitime ulaşamıyor” dedi.
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