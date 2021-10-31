https://tr.sputniknews.com/20211031/okan-bayulgen-netflix-izlemek-azicik-loserlik-degil-mi-1050345115.html

Okan Bayülgen: Netflix izlemek azıcık 'loserlık' değil mi?

Okan Bayülgen: Netflix izlemek azıcık 'loserlık' değil mi?

Ünlü şovmen ve oyuncu Okan Bayülgen, dizi ve film izleme platformu Netflix'in 'outlet dükkâna dönüşeceğini' ileri sürdü. Bayülgen, Netflix izlemenin... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

netflix

film

dizi

okan bayülgen

program

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Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü programında, Netflix ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu."Netflix de biraz artık yapı market, yeme içme marketine dönüyor. O organizasyon bir süre sonra outlet dükkâna doğru gidecek. Loser bir görüntü arz edecek" diyen Bayülgen, şöyle devam etti:'Loser' ne demek?İngilizce bir kelime olan 'loser', Türkçe'de 'kaybeden' anlamına geliyor.

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netflix, film, dizi, okan bayülgen, program