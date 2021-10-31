Okan Bayülgen: Netflix izlemek azıcık 'loserlık' değil mi?

Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü programında, Netflix ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu."Netflix de biraz artık yapı market, yeme içme marketine dönüyor. O organizasyon bir süre sonra outlet dükkâna doğru gidecek. Loser bir görüntü arz edecek" diyen Bayülgen, şöyle devam etti:'Loser' ne demek?İngilizce bir kelime olan 'loser', Türkçe'de 'kaybeden' anlamına geliyor.
Ünlü şovmen ve oyuncu Okan Bayülgen, dizi ve film izleme platformu Netflix'in 'outlet dükkâna dönüşeceğini' ileri sürdü. Bayülgen, Netflix izlemenin 'loser'lık' olduğu görüşünü dile getirdi.
Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü programında, Netflix ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.
"Netflix de biraz artık yapı market, yeme içme marketine dönüyor. O organizasyon bir süre sonra outlet dükkâna doğru gidecek. Loser bir görüntü arz edecek" diyen Bayülgen, şöyle devam etti:
"Bir arkadaşını aradın, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Gezmelerdeyim, sen ne yapıyorsun?' dersen... 'O yakışıklı çocuk çıktı televizyona, ona bakıyorum' dediğinde azıcık loser'lık değil midir o, nasıl bakarız ona?"
'Loser' ne demek?
İngilizce bir kelime olan 'loser', Türkçe'de 'kaybeden' anlamına geliyor.