https://tr.sputniknews.com/20211031/oyuncu-emre-karayel-ucakta-patlama-oldu-ve-kaptan-yildirim-carpti-anonsu-yapti-1050349953.html

Oyuncu Emre Karayel: Uçakta patlama oldu ve kaptan ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı

Oyuncu Emre Karayel: Uçakta patlama oldu ve kaptan ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı

Oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana’dan İstanbul’a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, “Ne yalan... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T18:39+0300

2021-10-31T18:39+0300

2021-10-31T18:39+0300

yaşam

uçak

yıldırım

emre karayel

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Adana’dan İstanbul’a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi. Karayel, paylaşımında, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel’in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211031/akkuyu-ngs-insaatinda-yildirim-dusmesiyle-yangin-cikti-1050349340.html

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uçak, yıldırım, emre karayel