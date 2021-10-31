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https://tr.sputniknews.com/20211031/oyuncu-emre-karayel-ucakta-patlama-oldu-ve-kaptan-yildirim-carpti-anonsu-yapti-1050349953.html
Oyuncu Emre Karayel: Uçakta patlama oldu ve kaptan ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı
Oyuncu Emre Karayel: Uçakta patlama oldu ve kaptan ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı
Oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana’dan İstanbul’a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, “Ne yalan... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T18:39+0300
2021-10-31T18:39+0300
yaşam
uçak
yıldırım
emre karayel
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Adana’dan İstanbul’a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi. Karayel, paylaşımında, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel’in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211031/akkuyu-ngs-insaatinda-yildirim-dusmesiyle-yangin-cikti-1050349340.html
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uçak, yıldırım, emre karayel

Oyuncu Emre Karayel: Uçakta patlama oldu ve kaptan ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı

18:39 31.10.2021
© DHAOyuncu Emre Karayel'den 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı
Oyuncu Emre Karayel'den 'uçağa yıldırım çarptı' paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© DHA
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Oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana’dan İstanbul’a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, “Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk” ifadesini kullandı.
Adana’dan İstanbul’a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi.
Karayel, paylaşımında, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.
Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel’in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
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