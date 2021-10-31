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https://tr.sputniknews.com/20211031/parmagina-sikisan-madeni-paradan-yaptigi-yuzugu-itfaiye-cikartti--1050355056.html
Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı
Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı
Aydın'da bir gencin parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T23:54+0300
2021-10-31T23:54+0300
2021-10-31T23:56+0300
yaşam
itfaiye
yüzük
madeni para
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Nazilli ilçesinde 1 TL madeni paranın ortasını çıkartan 18 yaşındaki bir genç paranın geri kalan kısmını yüzük parmağına taktı.Bir süre sonra parayı parmağından çıkartamayan genç Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık personeli durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri gencin parmağına sıkışan parayı mini motorlu testere yardımıyla kesti. Madeni para, uzun uğraşlar sonucu gencin parmağına zarar vermeden çıkartıldı.
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itfaiye, yüzük, madeni para
Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı 23:54 31.10.2021 (güncellendi: 23:56 31.10.2021)
Aydın'da bir gencin parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.
Nazilli ilçesinde 1 TL madeni paranın ortasını çıkartan 18 yaşındaki bir genç paranın geri kalan kısmını yüzük parmağına taktı.
Bir süre sonra parayı parmağından çıkartamayan genç Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık personeli durumu
itfaiyeye
bildirerek yardım istedi.
Hastaneye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri gencin parmağına sıkışan parayı
mini motorlu testere
yardımıyla kesti.
Madeni para, uzun uğraşlar sonucu gencin parmağına zarar vermeden çıkartıldı.