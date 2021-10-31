https://tr.sputniknews.com/20211031/psikolog-tuluce-turk-toplumunda-umutsuzluk-biraz-yuksek-umutlu-olan-cok-az-insan-goruyoruz-1050363710.html
Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz
Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz
Psikolog Tülüce, “Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz. Umut olmazsa hem fiziksel hem de ruhsal sorunlarla başa çıkmaya... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T23:55+0300
2021-10-31T23:55+0300
2021-11-01T12:14+0300
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Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz
Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz
Psikolog Dr. Hicran Tülüce, Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.“Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz. Umut olmazsa hem fiziksel hem de ruhsal sorunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz” diyen Tülüce, şöyle devam etti:‘Bırakıp gitmek, çatışmadan uzaklaşmak çok kolay’‘İnsan Doğası ve Agresyon Etnik Çatışmaların Psikolojik Yönleri’ ve ‘Kalpleri Ayarlama Enstitüsü’ kitaplarından sonra bu defa ‘Şeytan Terapiste Gittiğinde’ adlı kitabıyla okuyucusuyla buluşan Hicran Tülüce, şunları söyledi:
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
umut, yazar, psikolog, radyo, аудио
Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz
23:55 31.10.2021 (güncellendi: 12:14 01.11.2021)
Psikolog Tülüce, “Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz. Umut olmazsa hem fiziksel hem de ruhsal sorunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz” dedi.
Psikolog Dr. Hicran Tülüce, Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.
“Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz. Umut olmazsa hem fiziksel hem de ruhsal sorunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz” diyen Tülüce, şöyle devam etti:
“Anlamlı bir yaşama ulaşabilmek ve potansiyelimizi gerçekleştirmek öncelikli görevimizdir. Kendimize ve diğerlerine karşı sevgi, anlayış ve şefkat geliştirmek için önce kendimizi keşfetmemiz gerekir. Hepimizin hikayesi değerli ve özeldir. Benim rolüm hikayelerinizi yeniden gözden geçirmenize ve zenginleştirmenize rehberlik etmek.”
‘Bırakıp gitmek, çatışmadan uzaklaşmak çok kolay’
‘İnsan Doğası ve Agresyon Etnik Çatışmaların Psikolojik Yönleri’ ve ‘Kalpleri Ayarlama Enstitüsü’ kitaplarından sonra bu defa ‘Şeytan Terapiste Gittiğinde’ adlı kitabıyla okuyucusuyla buluşan Hicran Tülüce, şunları söyledi:
“Çatışmanın temelinde yer alan şey, yeterince iletişim kuramamak, sevgi dilini yeterince iyi kullanamamak… İnsanlar hem kendilerini hem çevresindekileri tanıdıklarında çatışmalar da çok daha rahat çözümleniyor. Bırakıp gitmek, çatışmadan uzaklaşmak çok kolay. Aslolan tarafların birlikte profesyonel bir rehber eşliğinde bunları çözebilmeleri.”