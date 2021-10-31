https://tr.sputniknews.com/20211031/psikolog-tuluce-turk-toplumunda-umutsuzluk-biraz-yuksek-umutlu-olan-cok-az-insan-goruyoruz-1050363710.html

Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz

Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz

Psikolog Tülüce, “Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz. Umut olmazsa hem fiziksel hem de ruhsal sorunlarla başa çıkmaya... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T23:55+0300

2021-10-31T23:55+0300

2021-11-01T12:14+0300

gündem dişi

umut

yazar

psikolog

radyo

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Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz Psikolog Tülüce: Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz

Psikolog Dr. Hicran Tülüce, Radyo Sputnik'te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.“Türk toplumunda umutsuzluk biraz yüksek, umutlu olan çok az insan görüyoruz. Umut olmazsa hem fiziksel hem de ruhsal sorunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz” diyen Tülüce, şöyle devam etti:‘Bırakıp gitmek, çatışmadan uzaklaşmak çok kolay’‘İnsan Doğası ve Agresyon Etnik Çatışmaların Psikolojik Yönleri’ ve ‘Kalpleri Ayarlama Enstitüsü’ kitaplarından sonra bu defa ‘Şeytan Terapiste Gittiğinde’ adlı kitabıyla okuyucusuyla buluşan Hicran Tülüce, şunları söyledi:

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2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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umut, yazar, psikolog, radyo, аудио