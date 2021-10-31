Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211031/rus-disisleri-lavrov-fransiz-mevkidasi-ile-ukraynayi-gorustu-1050338828.html
Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü
Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov’un Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki durumun görüşüldüğünü bildirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T05:39+0300
2021-10-31T05:39+0300
dünya
rusya
fransa
ukrayna
sergey lavrov
jean-yves le drian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103242/23/1032422323_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_1a6d20281d318557bf770feca76b92a7.jpg
YouTube üzerinden canlı yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın bugün Roma’da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.Zaharova, G20 zirvesi kapsamında yapılan istişareler sırasında Ukrayna ile ilgili konuların gündeme gelip gelmediği sorusu karşısında, “Elbette ki geldi. Ve belki de Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Le Drian ile yapılan görüşme sırasında en kapsamlı biçimiyle gündeme geldi” yanıtını verdi.‘Lavrov’un yaptığı ikili görüşmelerde gaz konusu tartışılmadı’Zaharova, Bakan Lavrov’un Roma’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde gaz konusunun tartışılmadığını ifade etti. Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde bu konu esasen tartışılmadı” açıklamasında bulundu.Zaharova ayrıca Lavrov’un Roma’da düzenlenen G20 zirvesi ile ilgili ajandasında ABD heyeti ile görüşmenin yer almadığını sözlerine ekledi.‘DSÖ Başkanı, Putin'in aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için şükranlarını dile getirdi’Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 ülkeleri tarafından aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a şükranlarını dile getirdiğini söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:G20 zirvesinde video konferans yoluyla konuşan Putin, haksız rekabetin hala tüm dünya ülkelerinin aşılara ve diğer kaynaklara erişememesine yol açtığını belirtmiş, G20 ülkelerine aşıların ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu.
rusya
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103242/23/1032422323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4def2e7345847aaee56d9f59b8a4a86d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, fransa, ukrayna, sergey lavrov, jean-yves le drian

Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü

05:39 31.10.2021
© Sputnik / Cyril Kallinikov / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Cyril Kallinikov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov’un Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki durumun görüşüldüğünü bildirdi.
YouTube üzerinden canlı yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın bugün Roma’da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.
Zaharova, G20 zirvesi kapsamında yapılan istişareler sırasında Ukrayna ile ilgili konuların gündeme gelip gelmediği sorusu karşısında, “Elbette ki geldi. Ve belki de Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Le Drian ile yapılan görüşme sırasında en kapsamlı biçimiyle gündeme geldi” yanıtını verdi.

‘Lavrov’un yaptığı ikili görüşmelerde gaz konusu tartışılmadı’

Zaharova, Bakan Lavrov’un Roma’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde gaz konusunun tartışılmadığını ifade etti. Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde bu konu esasen tartışılmadı” açıklamasında bulundu.
Zaharova ayrıca Lavrov’un Roma’da düzenlenen G20 zirvesi ile ilgili ajandasında ABD heyeti ile görüşmenin yer almadığını sözlerine ekledi.

‘DSÖ Başkanı, Putin'in aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için şükranlarını dile getirdi’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 ülkeleri tarafından aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a şükranlarını dile getirdiğini söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:
“Resmi basın bültenlerinde yer almayan şeyleri biraz açabilirim. Dünya Sağlık Örgütü başkanı, Devlet Başkanımıza aşıların G20 içinde karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin önlemlere duyulan ihtiyaç konusunda ortaya koyduğu girişimden dolayı şükranlarını dile getirdi.”
G20 zirvesinde video konferans yoluyla konuşan Putin, haksız rekabetin hala tüm dünya ülkelerinin aşılara ve diğer kaynaklara erişememesine yol açtığını belirtmiş, G20 ülkelerine aşıların ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:00Tartıştığı vatandaşların üzerine aracı sürdü, araçla takla atınca bırakıp kaçtı
05:39Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü
05:22Öğrenci Veli Derneği: Kağıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor
05:00AK Partili Ünal: Öyle bir hava oluşturuyorlar ki sanki Türkiye'de bunca yıl hiçbir şey yapmamışız
04:42Lavrov ile görüşen Arjantin Dışişleri Bakanı: Sputnik V aşısı yaptırdım
04:22Bursa'da 7 araç zincirleme kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı
04:03Ankara Büyükşehir’den ODTÜ yolu açıklaması: 8 taşınmaz Özelleştirme İdaresi’nce satışa çıkarılmıştır
03:50‘Rusya ve Çin dışişleri bakanları BM Güvenlik Konseyi zirvesinin önemini vurguladı’
03:32Rusya: İsrail, Suriye’nin tesislerine füzeli saldırı düzenledi, iki Suriyeli asker yaralandı
03:07Suudi Arabistan: Hizbullah'ın Lübnan üzerindeki hakimiyeti ışığında Beyrut'la ilişki faydasız
02:43Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
02:21'9. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
02:03İYİ Partili Ensarioğlu: ‘Burası Kürdistan’ diyen vatandaşın gözaltına alınması bir senaryodur
01:44Çavuşoğlu, Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
01:17Fatih Erbakan: Yeni üyeler 'Cumhur İttifakı'na girecekseniz biz niye koptuk geldik' diye uyarıyor
00:51Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Gerçekten çok mutsuzum
00:50Nefes darlığı yaşayan Agüero hastaneye kaldırıldı
00:31Taliban: Dünyanın bizi tanımaya ihtiyacı var
00:28G20 liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı
00:14Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı