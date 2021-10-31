https://tr.sputniknews.com/20211031/rus-disisleri-lavrov-fransiz-mevkidasi-ile-ukraynayi-gorustu-1050338828.html
Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü
Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov’un Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki durumun görüşüldüğünü bildirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T05:39+0300
2021-10-31T05:39+0300
2021-10-31T05:39+0300
dünya
rusya
fransa
ukrayna
sergey lavrov
jean-yves le drian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103242/23/1032422323_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_1a6d20281d318557bf770feca76b92a7.jpg
YouTube üzerinden canlı yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın bugün Roma’da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.Zaharova, G20 zirvesi kapsamında yapılan istişareler sırasında Ukrayna ile ilgili konuların gündeme gelip gelmediği sorusu karşısında, “Elbette ki geldi. Ve belki de Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Le Drian ile yapılan görüşme sırasında en kapsamlı biçimiyle gündeme geldi” yanıtını verdi.‘Lavrov’un yaptığı ikili görüşmelerde gaz konusu tartışılmadı’Zaharova, Bakan Lavrov’un Roma’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde gaz konusunun tartışılmadığını ifade etti. Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde bu konu esasen tartışılmadı” açıklamasında bulundu.Zaharova ayrıca Lavrov’un Roma’da düzenlenen G20 zirvesi ile ilgili ajandasında ABD heyeti ile görüşmenin yer almadığını sözlerine ekledi.‘DSÖ Başkanı, Putin'in aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için şükranlarını dile getirdi’Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 ülkeleri tarafından aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a şükranlarını dile getirdiğini söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:G20 zirvesinde video konferans yoluyla konuşan Putin, haksız rekabetin hala tüm dünya ülkelerinin aşılara ve diğer kaynaklara erişememesine yol açtığını belirtmiş, G20 ülkelerine aşıların ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu.
rusya
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103242/23/1032422323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4def2e7345847aaee56d9f59b8a4a86d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, fransa, ukrayna, sergey lavrov, jean-yves le drian
Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov’un Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki durumun görüşüldüğünü bildirdi.
YouTube üzerinden canlı yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın bugün Roma’da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.
Zaharova, G20 zirvesi kapsamında yapılan istişareler sırasında Ukrayna ile ilgili konuların gündeme gelip gelmediği sorusu karşısında, “Elbette ki geldi. Ve belki de Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Le Drian ile yapılan görüşme sırasında en kapsamlı biçimiyle gündeme geldi” yanıtını verdi.
‘Lavrov’un yaptığı ikili görüşmelerde gaz konusu tartışılmadı’
Zaharova, Bakan Lavrov’un Roma’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde gaz konusunun tartışılmadığını ifade etti. Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde bu konu esasen tartışılmadı” açıklamasında bulundu.
Zaharova ayrıca Lavrov’un Roma’da düzenlenen G20 zirvesi ile ilgili ajandasında ABD heyeti ile görüşmenin yer almadığını sözlerine ekledi.
‘DSÖ Başkanı, Putin'in aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için şükranlarını dile getirdi’
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 ülkeleri tarafından aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a şükranlarını dile getirdiğini söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:
“Resmi basın bültenlerinde yer almayan şeyleri biraz açabilirim. Dünya Sağlık Örgütü başkanı, Devlet Başkanımıza aşıların G20 içinde karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin önlemlere duyulan ihtiyaç konusunda ortaya koyduğu girişimden dolayı şükranlarını dile getirdi.”
G20 zirvesinde video konferans yoluyla konuşan Putin, haksız rekabetin hala tüm dünya ülkelerinin aşılara ve diğer kaynaklara erişememesine yol açtığını belirtmiş, G20 ülkelerine aşıların ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu.