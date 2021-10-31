https://tr.sputniknews.com/20211031/rus-disisleri-lavrov-fransiz-mevkidasi-ile-ukraynayi-gorustu-1050338828.html

Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna’yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Bakan Lavrov’un Fransız mevkidaşı Le Drian ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki durumun görüşüldüğünü bildirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T05:39+0300

2021-10-31T05:39+0300

2021-10-31T05:39+0300

dünya

rusya

fransa

ukrayna

sergey lavrov

jean-yves le drian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103242/23/1032422323_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_1a6d20281d318557bf770feca76b92a7.jpg

YouTube üzerinden canlı yayınlanan bir programa konuk olan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın bugün Roma’da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu.Zaharova, G20 zirvesi kapsamında yapılan istişareler sırasında Ukrayna ile ilgili konuların gündeme gelip gelmediği sorusu karşısında, “Elbette ki geldi. Ve belki de Fransa Dışişleri Bakanı Sayın Le Drian ile yapılan görüşme sırasında en kapsamlı biçimiyle gündeme geldi” yanıtını verdi.‘Lavrov’un yaptığı ikili görüşmelerde gaz konusu tartışılmadı’Zaharova, Bakan Lavrov’un Roma’da gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde gaz konusunun tartışılmadığını ifade etti. Rus diplomat, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde bu konu esasen tartışılmadı” açıklamasında bulundu.Zaharova ayrıca Lavrov’un Roma’da düzenlenen G20 zirvesi ile ilgili ajandasında ABD heyeti ile görüşmenin yer almadığını sözlerine ekledi.‘DSÖ Başkanı, Putin'in aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için şükranlarını dile getirdi’Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 ülkeleri tarafından aşıların karşılıklı tanınması konusundaki girişimi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a şükranlarını dile getirdiğini söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:G20 zirvesinde video konferans yoluyla konuşan Putin, haksız rekabetin hala tüm dünya ülkelerinin aşılara ve diğer kaynaklara erişememesine yol açtığını belirtmiş, G20 ülkelerine aşıların ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunmuştu.

rusya

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, fransa, ukrayna, sergey lavrov, jean-yves le drian