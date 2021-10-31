https://tr.sputniknews.com/20211031/rus-sporcular-ritmik-jimnastik-dunya-sampiyonasinda-7si-altin-13-madalya-aldi-1050348425.html

Rus sporcular Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın 13 madalya aldı

Rus sporcular Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın 13 madalya aldı

Rus sporcular Japonya’nın Kitakyushu kentinde bugün sona eren Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda yedi altın, dört gümüş ve iki bronz madalya aldı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T16:48+0300

2021-10-31T16:48+0300

2021-10-31T16:48+0300

spor

rusya

ritmik jimnastik

egzersiz

altın madalya

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Dina Averina, Rusya’ya bireysel genel tasnifin yanı sıra, top, çember ve çubukla egzersiz kategorilerinde olmak üzere dört altın madalya getirdi. Averina, 18. kez dünya şampiyonu olarak Yevgeniya Kanayeva’nın dünya şampiyonasında aldığı altın madalya rekorunu kırdı.Anastasya Bliznyuk, Polina Orlova, Angelina Şkatova, Alisa Tişenko ve Mariya Tolkaçyova, beş top ile grup müsabakasında altın madalyanın sahibi oldu.Dina Averina ayrıca kurdele ile egzersizde de ikinciliği elde etti. İkiz kardeşi Arina Averina da top ve çubukla egzersizlerde ikinci oldu, aynı zamanda bireysel tasnif ve kurdele ile egzersizde bronz madalyalar aldı. Bliznyuk, Orlova, Şkatova, Tişenko ve Tolkaçyova üç çember, iki çift çubukla egzersizde bir gümüş madalya getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210808/tokyo-2020-rus-ritmik-jimnastikciler-tum-branslar-grup-mucadelesinde-gumus-madalya-kazandi-1045191978.html

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