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Rus sporcular Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın 13 madalya aldı
Rus sporcular Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın 13 madalya aldı
Rus sporcular Japonya’nın Kitakyushu kentinde bugün sona eren Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda yedi altın, dört gümüş ve iki bronz madalya aldı. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T16:48+0300
2021-10-31T16:48+0300
spor
rusya
ritmik jimnastik
egzersiz
altın madalya
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Dina Averina, Rusya’ya bireysel genel tasnifin yanı sıra, top, çember ve çubukla egzersiz kategorilerinde olmak üzere dört altın madalya getirdi. Averina, 18. kez dünya şampiyonu olarak Yevgeniya Kanayeva’nın dünya şampiyonasında aldığı altın madalya rekorunu kırdı.Anastasya Bliznyuk, Polina Orlova, Angelina Şkatova, Alisa Tişenko ve Mariya Tolkaçyova, beş top ile grup müsabakasında altın madalyanın sahibi oldu.Dina Averina ayrıca kurdele ile egzersizde de ikinciliği elde etti. İkiz kardeşi Arina Averina da top ve çubukla egzersizlerde ikinci oldu, aynı zamanda bireysel tasnif ve kurdele ile egzersizde bronz madalyalar aldı. Bliznyuk, Orlova, Şkatova, Tişenko ve Tolkaçyova üç çember, iki çift çubukla egzersizde bir gümüş madalya getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210808/tokyo-2020-rus-ritmik-jimnastikciler-tum-branslar-grup-mucadelesinde-gumus-madalya-kazandi-1045191978.html
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rusya, ritmik jimnastik, egzersiz, altın madalya

Rus sporcular Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda 7'si altın 13 madalya aldı

16:48 31.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus jimnastikçiler; Alisa Tişenko, Angelina Şkatova, Anastasya Bliznyuk
Rus jimnastikçiler; Alisa Tişenko, Angelina Şkatova, Anastasya Bliznyuk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Sputnik
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Rus sporcular Japonya’nın Kitakyushu kentinde bugün sona eren Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda yedi altın, dört gümüş ve iki bronz madalya aldı.
Dina Averina, Rusya’ya bireysel genel tasnifin yanı sıra, top, çember ve çubukla egzersiz kategorilerinde olmak üzere dört altın madalya getirdi. Averina, 18. kez dünya şampiyonu olarak Yevgeniya Kanayeva’nın dünya şampiyonasında aldığı altın madalya rekorunu kırdı.
Anastasya Bliznyuk, Polina Orlova, Angelina Şkatova, Alisa Tişenko ve Mariya Tolkaçyova, beş top ile grup müsabakasında altın madalyanın sahibi oldu.
Dina Averina ayrıca kurdele ile egzersizde de ikinciliği elde etti. İkiz kardeşi Arina Averina da top ve çubukla egzersizlerde ikinci oldu, aynı zamanda bireysel tasnif ve kurdele ile egzersizde bronz madalyalar aldı. Bliznyuk, Orlova, Şkatova, Tişenko ve Tolkaçyova üç çember, iki çift çubukla egzersizde bir gümüş madalya getirdi.
Rus milli ritmik jimnastik takımı TOKYO 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
DÜNYA
Tokyo 2020: Rus ritmik jimnastikçiler tüm branşlar grup mücadelesinde gümüş madalya kazandı
8 Ağustos, 10:35
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