Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211031/rusya-israil-suriyenin-tesislerine-fuzeli-saldiri-duzenledi-iki-suriyeli-asker-yaralandi-1050337709.html
Rusya: İsrail, Suriye’nin tesislerine füzeli saldırı düzenledi, iki Suriyeli asker yaralandı
Rusya: İsrail, Suriye’nin tesislerine füzeli saldırı düzenledi, iki Suriyeli asker yaralandı
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’nin hava savunma tesislerine füzeli saldırı... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T03:32+0300
2021-10-31T03:32+0300
dünya
rusya
suriye
israil
füze saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104062/05/1040620515_0:112:3192:1908_1920x0_80_0_0_8f99868c281ab7c6103fa57f5e07ed83.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’nin hava sahasına girmeden hava savunma tesislerine füzeli saldırı düzenlediklerini, saldırı sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığını belirtti.Kulit, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet taktik F-16 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Golan Tepeleri yakınlarındaki topraklarından Şam'ın 20 kilometre batısında ve 12 kilometre kuzeybatısında yer alan hava savunma tesislerine 8 Delilah güdümlü füze ile vurdu” diye konuştu.Saldırı sonucu tesislerdeki altyapının hafif zarar gördüğüne, iki Suriyeli askerin ise yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye hava savunması nöbetçi birliklerinin BUK M2E uçaksavar füze sistemleri kullanarak İsrail’in attığı füzelerden ikisini imha ettiğini vurguladı.
rusya
suriye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104062/05/1040620515_250:0:2942:2019_1920x0_80_0_0_7e7fc4bc0cb7d58b3d80867823098fb3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, israil, füze saldırısı

Rusya: İsrail, Suriye’nin tesislerine füzeli saldırı düzenledi, iki Suriyeli asker yaralandı

03:32 31.10.2021
© AP Photo / Khalil HamraGazze, İsrail, füze
Gazze, İsrail, füze - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Khalil Hamra
Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’nin hava savunma tesislerine füzeli saldırı düzenledikleri, saldırı sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığı bildirildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’nin hava sahasına girmeden hava savunma tesislerine füzeli saldırı düzenlediklerini, saldırı sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığını belirtti.

Kulit, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet taktik F-16 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Golan Tepeleri yakınlarındaki topraklarından Şam'ın 20 kilometre batısında ve 12 kilometre kuzeybatısında yer alan hava savunma tesislerine 8 Delilah güdümlü füze ile vurdu” diye konuştu.

Saldırı sonucu tesislerdeki altyapının hafif zarar gördüğüne, iki Suriyeli askerin ise yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye hava savunması nöbetçi birliklerinin BUK M2E uçaksavar füze sistemleri kullanarak İsrail’in attığı füzelerden ikisini imha ettiğini vurguladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:42Lavrov ile görüşen Arjantin Dışişleri Bakanı: Sputnik V aşısı yaptırdım
04:22Bursa'da 7 araç zincirleme kaza yaptı: 1'i ağır 10 yaralı
04:03Ankara Büyükşehir’den ODTÜ yolu açıklaması: 8 taşınmaz Özelleştirme İdaresi’nce satışa çıkarılmıştır
03:50‘Rusya ve Çin dışişleri bakanları BM Güvenlik Konseyi zirvesinin önemini vurguladı’
03:32Rusya: İsrail, Suriye’nin tesislerine füzeli saldırı düzenledi, iki Suriyeli asker yaralandı
03:07Suudi Arabistan: Hizbullah'ın Lübnan üzerindeki hakimiyeti ışığında Beyrut'la ilişki faydasız
02:43Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
02:21'9. Boğaziçi Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
02:03İYİ Partili Ensarioğlu: ‘Burası Kürdistan’ diyen vatandaşın gözaltına alınması bir senaryodur
01:44Çavuşoğlu, Roma'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
01:17Fatih Erbakan: Yeni üyeler 'Cumhur İttifakı'na girecekseniz biz niye koptuk geldik' diye uyarıyor
00:51Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Gerçekten çok mutsuzum
00:50Nefes darlığı yaşayan Agüero hastaneye kaldırıldı
00:31Taliban: Dünyanın bizi tanımaya ihtiyacı var
00:28G20 liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı
00:14Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı
00:06Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi
00:02İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı: 'Sadece hak ettiğimizi istiyoruz'
DünEvinde temizlik yapan yaşlı kadın, 2.7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu
DünAndımız'ı okuyan 80 yaşındaki kadın büyük alkış topladı