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Rusya: İsrail, Suriye’nin tesislerine füzeli saldırı düzenledi, iki Suriyeli asker yaralandı
© AP Photo / Khalil HamraGazze, İsrail, füze
© AP Photo / Khalil Hamra
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’nin hava savunma tesislerine füzeli saldırı düzenledikleri, saldırı sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığı bildirildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’nin hava sahasına girmeden hava savunma tesislerine füzeli saldırı düzenlediklerini, saldırı sonucu iki Suriyeli askerin yaralandığını belirtti.
Kulit, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet taktik F-16 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Golan Tepeleri yakınlarındaki topraklarından Şam'ın 20 kilometre batısında ve 12 kilometre kuzeybatısında yer alan hava savunma tesislerine 8 Delilah güdümlü füze ile vurdu” diye konuştu.
Saldırı sonucu tesislerdeki altyapının hafif zarar gördüğüne, iki Suriyeli askerin ise yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye hava savunması nöbetçi birliklerinin BUK M2E uçaksavar füze sistemleri kullanarak İsrail’in attığı füzelerden ikisini imha ettiğini vurguladı.
Kulit, “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet taktik F-16 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Golan Tepeleri yakınlarındaki topraklarından Şam'ın 20 kilometre batısında ve 12 kilometre kuzeybatısında yer alan hava savunma tesislerine 8 Delilah güdümlü füze ile vurdu” diye konuştu.
Saldırı sonucu tesislerdeki altyapının hafif zarar gördüğüne, iki Suriyeli askerin ise yaralandığına dikkat çeken Kulit, Suriye hava savunması nöbetçi birliklerinin BUK M2E uçaksavar füze sistemleri kullanarak İsrail’in attığı füzelerden ikisini imha ettiğini vurguladı.