Rusya’da kaydedilen günlük vaka sayısı en yüksek seviyesinde

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'ne göre Rusya’da vaka artışları devam ediyor. Son 24 saatte şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Toplam vaka sayısı gün içinde 40 bin 933 arttı ve 8 milyon 513 bin 790’a yükseldi. Başkent Moskova’da 7 bin 603, St. Petersburg’da 3 bin 597, Moskova bölgesinde 2 bin 737 vaka kaydedildi. Gün içinde bin 158 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle kayda geçen can kaybı sayısı 238 bin 538’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 27 bin 115 arttı ve 7 milyon 358 bin 539’a ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 40 bin 933 yeni vaka kaydedildi. Bu, pandemi boyunca tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı. Şimdiye kadar kayda geçen vaka sayısı ise 8 milyon 513 bin 790’a çıktı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'ne göre Rusya’da vaka artışları devam ediyor. Son 24 saatte şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Toplam vaka sayısı gün içinde 40 bin 933 arttı ve 8 milyon 513 bin 790’a yükseldi.
Başkent Moskova’da 7 bin 603, St. Petersburg’da 3 bin 597, Moskova bölgesinde 2 bin 737 vaka kaydedildi.
Gün içinde bin 158 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle kayda geçen can kaybı sayısı 238 bin 538’e çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 27 bin 115 arttı ve 7 milyon 358 bin 539’a ulaştı.