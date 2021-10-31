https://tr.sputniknews.com/20211031/sapiensin-yazari-harariden-yapay-zeka-uyarisi-yakinda-insan-beyni-hacklenebilecek-1050343508.html
Sapiens'in yazarı Harari'den yapay zeka uyarısı: Yakında insan beyni hacklenebilecek
Sapiens'in yazarı Harari'den yapay zeka uyarısı: Yakında insan beyni hacklenebilecek
Ünlü yazar Yuval Harari, yapay zekanın insan beynini hackleyebilecek seviyeye gelebileceğinin altını çizdi. Harari, ülkelere 'Acilen harekete geçin' çağrısında... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T13:11+0300
2021-10-31T13:11+0300
2021-10-31T13:16+0300
yapay zeka
yaşam
beyin
homo sapiens
dna
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Sapiens kitabı ile dünya genelinde en çok satanlar listesinden uzun süre inmeyen tarihçi Yuval Harari, yapay zeka ile ilgili uyarıda bulundu.Hürriyet’in ABD basınından akardığı habere göre Harari, yapay zekanın önümüzdeki günlerdeki gelişmesi neticesinde insan beyninin hacklenebileceğini öne sürdü.Küresel regülasyon çağrısıHarari, “Verileriniz Kaliforniya'ya mı gidiyor yoksa Shenzhen'e, Şanghay'a ve Pekin'e mi gidiyor?” diye sordu ve küresel regülasyon çağrısında bulundu.Ünlü tarihçi şimdiden ülkelerin yapay zekayı ve veri toplamayı düzenleyerek, bu olasılığın gerçekleşmemesi için birlikte çalışmaya başlaması gerektiğinin altını çizdi.Harari, pandeminin getirdiği bir sonraki adımın tıbbi verilerimizin bizden alınmasını kolaylaştıracağını ve daha olası hale getireceğini iddia etti.'DNA verileri de toplanabilir'Harari, yüz, parmak izi hatta DNA gibi biyometrik verilerin önümüzdeki yıllarda şirketler veya devletler tarafından toplanabileceğini savundu.CNN International'dan Anderson Cooper'a konuşan tarihçi şu ifadeleri kullandı:Harari, en çok veriyi kontrol eden ülke ve şirketlerin gelecekte dünyayı kontrol edeceğini savundu.
https://tr.sputniknews.com/20211003/google-yoneticisi-iddia-etti-yapay-zeka-kiyameti-getirecek-1049469742.html
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yapay zeka, beyin, homo sapiens, dna
Sapiens'in yazarı Harari'den yapay zeka uyarısı: Yakında insan beyni hacklenebilecek
13:11 31.10.2021 (güncellendi: 13:16 31.10.2021)
Ünlü yazar Yuval Harari, yapay zekanın insan beynini hackleyebilecek seviyeye gelebileceğinin altını çizdi. Harari, ülkelere 'Acilen harekete geçin' çağrısında bulundu.
Sapiens kitabı ile dünya genelinde en çok satanlar listesinden uzun süre inmeyen tarihçi Yuval Harari, yapay zeka ile ilgili uyarıda bulundu.
Hürriyet’in ABD basınından akardığı habere göre Harari, yapay zekanın önümüzdeki günlerdeki gelişmesi neticesinde insan beyninin hacklenebileceğini öne sürdü.
Küresel regülasyon çağrısı
Harari, “Verileriniz Kaliforniya'ya mı gidiyor yoksa Shenzhen'e, Şanghay'a ve Pekin'e mi gidiyor?” diye sordu ve küresel regülasyon çağrısında bulundu.
Ünlü tarihçi şimdiden ülkelerin yapay zekayı ve veri toplamayı düzenleyerek, bu olasılığın gerçekleşmemesi için birlikte çalışmaya başlaması gerektiğinin altını çizdi.
Harari, pandeminin getirdiği bir sonraki adımın tıbbi verilerimizin bizden alınmasını kolaylaştıracağını ve daha olası hale getireceğini iddia etti.
'DNA verileri de toplanabilir'
Harari, yüz, parmak izi hatta DNA gibi biyometrik verilerin önümüzdeki yıllarda şirketler veya devletler tarafından toplanabileceğini savundu.
CNN International'dan Anderson Cooper'a konuşan tarihçi şu ifadeleri kullandı:
“Algoritma bize hangi filmi izleyip hangi ürünü almamız gerektiğini söylüyor. Sonunda 10, 20 veya 30 yıl içinde bu tür algoritmalar size üniversitede ne okuyacağınızı, nerede çalışacağınızı, kiminle evleneceğinizi ve hatta kime oy vereceğinizi de söyleyebilir.”
Harari, en çok veriyi kontrol eden ülke ve şirketlerin gelecekte dünyayı kontrol edeceğini savundu.