https://tr.sputniknews.com/20211031/sapiensin-yazari-harariden-yapay-zeka-uyarisi-yakinda-insan-beyni-hacklenebilecek-1050343508.html

Sapiens'in yazarı Harari'den yapay zeka uyarısı: Yakında insan beyni hacklenebilecek

Sapiens'in yazarı Harari'den yapay zeka uyarısı: Yakında insan beyni hacklenebilecek

Ünlü yazar Yuval Harari, yapay zekanın insan beynini hackleyebilecek seviyeye gelebileceğinin altını çizdi. Harari, ülkelere 'Acilen harekete geçin' çağrısında... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T13:11+0300

2021-10-31T13:11+0300

2021-10-31T13:16+0300

yapay zeka

yaşam

beyin

homo sapiens

dna

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Sapiens kitabı ile dünya genelinde en çok satanlar listesinden uzun süre inmeyen tarihçi Yuval Harari, yapay zeka ile ilgili uyarıda bulundu.Hürriyet’in ABD basınından akardığı habere göre Harari, yapay zekanın önümüzdeki günlerdeki gelişmesi neticesinde insan beyninin hacklenebileceğini öne sürdü.Küresel regülasyon çağrısıHarari, “Verileriniz Kaliforniya'ya mı gidiyor yoksa Shenzhen'e, Şanghay'a ve Pekin'e mi gidiyor?” diye sordu ve küresel regülasyon çağrısında bulundu.Ünlü tarihçi şimdiden ülkelerin yapay zekayı ve veri toplamayı düzenleyerek, bu olasılığın gerçekleşmemesi için birlikte çalışmaya başlaması gerektiğinin altını çizdi.Harari, pandeminin getirdiği bir sonraki adımın tıbbi verilerimizin bizden alınmasını kolaylaştıracağını ve daha olası hale getireceğini iddia etti.'DNA verileri de toplanabilir'Harari, yüz, parmak izi hatta DNA gibi biyometrik verilerin önümüzdeki yıllarda şirketler veya devletler tarafından toplanabileceğini savundu.CNN International'dan Anderson Cooper'a konuşan tarihçi şu ifadeleri kullandı:Harari, en çok veriyi kontrol eden ülke ve şirketlerin gelecekte dünyayı kontrol edeceğini savundu.

https://tr.sputniknews.com/20211003/google-yoneticisi-iddia-etti-yapay-zeka-kiyameti-getirecek-1049469742.html

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yapay zeka, beyin, homo sapiens, dna