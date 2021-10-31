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Şarkıcı Serpil Benay: İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
Şarkıcı Serpil Benay: İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
Şarkıcı Serpil Benay, katılığı bir televizyon programında, İbrahim Tatlıses'in kendisini istismar ettiğini söyledi. Benay, yaşadığı olayın kariyerinin... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T12:18+0300
2021-10-31T12:18+0300
yaşam
cinsel taciz
taciz
kadına yönelik taciz
ibrahim tatlıses
magazin
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Serpil Benay, Uçankuş TV'de katıldığı programda "Cinsel istismara uğradın mı?" sorusu üzerine, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına maruz kaldığını söyledi. Yaşadığı olaydan sonra kariyerinin bittiğini söyleyen şarkıcı, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunu. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" dedi.Dans sanatçısı Leyla Adalı'nın İbrahim Tatlıses'in tacizine uğradığını itiraf etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211028/askim-kapismak-erkan-ozermanin-taciz-ettigi-biri-benden-destek-almisti-dereceye-girememisti-1050270639.html
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cinsel taciz, taciz, kadına yönelik taciz, ibrahim tatlıses, magazin

Şarkıcı Serpil Benay: İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım

12:18 31.10.2021
© Fotoğraf : YouTube/İbrahim Tatlısesİbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Fotoğraf : YouTube/İbrahim Tatlıses
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Şarkıcı Serpil Benay, katılığı bir televizyon programında, İbrahim Tatlıses'in kendisini istismar ettiğini söyledi. Benay, yaşadığı olayın kariyerinin bitmesine neden olduğunu ifade etti.
Serpil Benay, Uçankuş TV'de katıldığı programda "Cinsel istismara uğradın mı?" sorusu üzerine, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına maruz kaldığını söyledi. Yaşadığı olaydan sonra kariyerinin bittiğini söyleyen şarkıcı, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunu. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" dedi.
Dans sanatçısı Leyla Adalı'nın İbrahim Tatlıses'in tacizine uğradığını itiraf etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine şöyle devam etti:
"Böyle şeyler bana çok geliyor. Benim yaşadığım bunlar hepsi aynı şeyler işte. Gazino kulisler ve televizyonlarda herkes aynı şeyleri yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsa burada 5 sene her gün program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne yaptım da utanıyım ki dedim. Ya da Leyla Adalı niye utansın ki?"
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