https://tr.sputniknews.com/20211031/sobyanin-moskovada-asilama-hizi-4-5-kat-artti--1050340185.html

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Kentteki aşılama hızı 4-5 kat arttı

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Kentteki aşılama hızı 4-5 kat arttı

Rusya’nın başkenti Moskova’nın belediye başkanı Sergey Sobyanin, kentteki aşılama hızının son günlerde 4-5 kat arttığını söyledi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T10:05+0300

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Rossiya-1 televizyonunda konuşan Sobyanin, “Aşılama hacmi en düşük seviyesine düştüğü ağustos ayının sonuna kıyasla 4-5 kat arttı” dedi. Yaşlılar arasında da aşılama hızının arttığını belirten Sobyanin, kentte 5.5 milyon kişiye aşının ilk dozunun, 5 milyon kişiye de iki dozun da yapıldığını ifade etti. Kentteki sürü bağışıklığı düzeyi yüzde 62.7 olarak değerlendiriliyor. Vaka artışları nedeniyle Moskova’da 28 Ekim-7 Kasım 2021 tarihleri izin günleri olarak belirlendi. İzin günleri boyunca kentte bir dizi tedbir uygulanacak. Şirket ve kurumlar çalışmayı durduracak. Sadece marketler, eczaneler ve temel ihtiyaç malzemelerini satan dükkanlar açık kalacak. Güzellik salonları, kozmetik mağazaları, spa, masaj ve spor salonları bu günlerde faaliyet gösteremeyecek. İlköğretim okulları ve anaokulları kapalı olacak. Ancak öğrencilerin ulaşım kartları bloke edilmiyor. Yüksek öğretim kurumları uzaktan eğitim görecek. Tiyatro ve müzeler yüzde 50 kapasite ile, ziyaretçilerin aşı sertifikası göstermesi ve maske takması koşuluyla açık kalacak.

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rusya, moskova, sergey sobyanin, aşı, koronavirüs