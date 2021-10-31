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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son 15 günde aynı aileden 4 kişi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T19:07+0300
2021-10-31T19:07+0300
2021-10-31T19:07+0300
koronavirüs
türkiye
zonguldak
hastane
sağlık bakanlığı
kovid-19
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Zonguldak'ta Kirmanlı Mahallesi'nde yaşayan Afşin, eşi Nihan ile oğulları Şükrü ve Cihat Yumurtaş, Kovid-19 teşhisiyle Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Durumları ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan aileden Şükrü Yumurtaş 15 Ekim'de, baba Afşin 19 Ekim'de, anne Nihan 20 Ekim'de, Cihat Yumurtaş ise bugün yaşamını yitirdi.Cihat Yumurtaş'ın cenazesi, Ali Molla Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211030/turkiyede-son-24-saatte-23-bin-96-yeni-vaka-tespit-edildi-203-kisi-hayatini-kaybetti-1050331216.html
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türkiye, zonguldak, hastane, sağlık bakanlığı, kovid-19
Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son 15 günde aynı aileden 4 kişi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta Kirmanlı Mahallesi'nde yaşayan Afşin, eşi Nihan ile oğulları Şükrü ve Cihat Yumurtaş, Kovid-19 teşhisiyle Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Durumları
ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan aileden Şükrü Yumurtaş 15 Ekim'de, baba Afşin 19 Ekim'de, anne Nihan 20 Ekim'de, Cihat Yumurtaş ise bugün yaşamını yitirdi.
Cihat Yumurtaş'ın cenazesi, Ali Molla Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.