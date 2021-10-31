https://tr.sputniknews.com/20211031/suudi-arabistan-hizbullahin-lubnan-uzerindeki-hakimiyeti-isiginda-beyrutla-iliski-faydasiz-1050337513.html

Suudi Arabistan: Hizbullah'ın Lübnan üzerindeki hakimiyeti ışığında Beyrut'la ilişki faydasız

Suudi Arabistan: Hizbullah'ın Lübnan üzerindeki hakimiyeti ışığında Beyrut'la ilişki faydasız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "Hizbullah'ın Lübnan siyaseti üzerindeki hakimiyeti devam ederken Beyrut'la ilişkilerin faydasız" olduğunu... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T03:07+0300

2021-10-31T03:07+0300

2021-10-31T03:07+0300

dünya

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lübnan

hizbullah

husiler

faysal bin ferhan

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Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın yanı sıra 3 Körfez ülkesinin Lübnan'daki büyükelçilerini çekmesine neden olan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine Al Arabiya televizyon kanalına konuştu.Hizbullah'ı işaret eden bin Ferhan, "Lübnan'la herhangi bir kriz yok. Bilakis Lübnan'daki kriz, İran'a vekalet edenlerin hegemonyası nedeniyledir" ifadesini kullandı.Hizbullah'ın Lübnan'daki siyasi sisteme hakimiyetinin kendilerini endişelendirdiğini dile getiren bin Ferhan, "Hizbullah'ın Lübnan siyasetindeki hakimiyeti ışığında Beyrut'la ilişkiler faydasız." diye konuştu.Bin Ferhan, Lübnan'ın, Arap dünyasındaki egemenliğini, gücünü ve konumunu geri kazandıracak kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğunu belirterek, Suudi Arabistan'ın bu bağlamda harcanan çabalara destek vereceğini kaydetti.Bin Ferhan ayrıca ülkesinin, "Lübnan'ın içişlerine karışmadığının ve herhangi bir şey dikte etmediğinin" altını çizdi.Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önceki gün Suudi Arabistan, ardından dün Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Lübnan'daki Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlamasıKardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu."Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211029/suudi-arabistan-lubnan-buyukelcisini-sinirdisi-ediyor-1050312232.html

https://tr.sputniknews.com/20211030/eski-lubnan-basbakani-hariri-suudi-arabistanla-yasanan-krizden-hizbullahi-sorumlu-tuttu-1050320273.html

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