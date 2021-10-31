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https://tr.sputniknews.com/20211031/taksimde-ceza-yazilan-taksiciden-polise-hakkimi-helal-etmiyorum-1050346664.html
Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: 'Hakkımı helal etmiyorum'
Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: 'Hakkımı helal etmiyorum'
Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Kural ihlali yaptığı... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T15:36+0300
2021-10-31T15:36+0300
yaşam
trafik
polis
trafik kontrolü
taksi
taksici
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklarına yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı.Denetim sırasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı. Kural ihlali yapan taksi sürücüsü ise polislere "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20211029/metropol-tipi-feodalizm-istanbulda-taksi-plaka-sahipligi-nasil-isliyor-1050294028.html
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trafik, polis, trafik kontrolü, taksi, taksici

Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: 'Hakkımı helal etmiyorum'

15:36 31.10.2021
© DHATaksicilere ceza yazıldı
Taksicilere ceza yazıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© DHA
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Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bir taksi sürücüsü ise polislere 'Hakkımı helal etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklarına yönelik denetim yaptı.
Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı.
Denetim sırasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı. Kural ihlali yapan taksi sürücüsü ise polislere "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.
Taksi, Eminönü, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
GÖRÜŞ
Metropol tipi feodalizm: İstanbul’da taksi plaka sahipliği nasıl işliyor?
29 Ekim, 12:04
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