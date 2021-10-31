https://tr.sputniknews.com/20211031/taksimde-ceza-yazilan-taksiciden-polise-hakkimi-helal-etmiyorum-1050346664.html

Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: 'Hakkımı helal etmiyorum'

Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: 'Hakkımı helal etmiyorum'

Taksim'de taksicilere yönelik yapılan denetimlerde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Kural ihlali yaptığı... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T15:36+0300

2021-10-31T15:36+0300

2021-10-31T15:36+0300

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trafik

polis

trafik kontrolü

taksi

taksici

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklarına yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken 6 dilde yazılmış broşürler dağıtıldı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca yazılan broşürlerde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kural yer aldı.Denetim sırasında yol ortasında yolcu alan ve kural ihlali yapan iki taksi sürücüsüne ceza yazıldı. Kural ihlali yapan taksi sürücüsü ise polislere "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20211029/metropol-tipi-feodalizm-istanbulda-taksi-plaka-sahipligi-nasil-isliyor-1050294028.html

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trafik, polis, trafik kontrolü, taksi, taksici