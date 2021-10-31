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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211031/taliban-dunyanin-bizi-tanimaya-ihtiyaci-var-1050336050.html
Taliban: Dünyanın bizi tanımaya ihtiyacı var
Taliban: Dünyanın bizi tanımaya ihtiyacı var
Afganistan'daki geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban yönetimini resmi olarak tanınmaya ihtiyacı... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T00:31+0300
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taliban kontrolünde afganistan
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Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hükümet Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.Taliban yetkililerinin son bir haftada Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan başta olmak üzere bu ülkelerin yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden Mücahid, görüşme kapsamında gerçekleşen diplomatik trafiğin olumlu geçtiğini vurguladı.Mücahid, Afganistan'ın başka ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmadığını, ülkede güvenliğin sağlandığını, yasalara dayanan bir hükümet kurulduğunu ve halkın refahının sağlandığını savundu.Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için bazı ülkelerle görüşüldüğünü aktaran Mücahid, şu ifadeleri kullandı:Mücahid, Taliban yönetiminin resmi olarak tanınmasının Afgan halkının doğal hakkı olduğunu sözlerine ekledi.ABD’ye 'büyükelçiliği aç' çağrısıABD'ye yeniden Kabil'deki büyükelçiliğini faaliyete geçirmesi çağrısı yapan Mücahid, "ABD başta olmak üzere tüm dünya ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" İfadelerini kullandı.
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abd, afganistan, taliban, zabihullah mücahid

Taliban: Dünyanın bizi tanımaya ihtiyacı var

00:31 31.10.2021
© REUTERS / STRINGERTaliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021)
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de basın toplantısı düzenlerken (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© REUTERS / STRINGER
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Afganistan'daki geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban yönetimini resmi olarak tanınmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hükümet Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.
Taliban yetkililerinin son bir haftada Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan başta olmak üzere bu ülkelerin yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden Mücahid, görüşme kapsamında gerçekleşen diplomatik trafiğin olumlu geçtiğini vurguladı.
Mücahid, Afganistan'ın başka ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmadığını, ülkede güvenliğin sağlandığını, yasalara dayanan bir hükümet kurulduğunu ve halkın refahının sağlandığını savundu.
Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için bazı ülkelerle görüşüldüğünü aktaran Mücahid, şu ifadeleri kullandı:
"Amerika başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban'ı resmi olarak tanımaya ihtiyacı var. Çünkü Taliban yönetim olarak resmi tanınmanın gerekli şartlarını yerine getirdi. Dünya ülkeleri önce Afganistan'ı resmi olarak tanımalı. Çünkü, Afganistan başka ülkeler için tehdit oluşturacak bir toprak değildir."
Mücahid, Taliban yönetiminin resmi olarak tanınmasının Afgan halkının doğal hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD’ye 'büyükelçiliği aç' çağrısı

ABD'ye yeniden Kabil'deki büyükelçiliğini faaliyete geçirmesi çağrısı yapan Mücahid, "ABD başta olmak üzere tüm dünya ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" İfadelerini kullandı.
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