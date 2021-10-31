https://tr.sputniknews.com/20211031/taliban-dunyanin-bizi-tanimaya-ihtiyaci-var-1050336050.html

Taliban: Dünyanın bizi tanımaya ihtiyacı var

Taliban: Dünyanın bizi tanımaya ihtiyacı var

Afganistan'daki geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD başta olmak üzere dünya ülkelerinin Taliban yönetimini resmi olarak tanınmaya ihtiyacı... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

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taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

zabihullah mücahid

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Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hükümet Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.Taliban yetkililerinin son bir haftada Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan ve Türkmenistan başta olmak üzere bu ülkelerin yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden Mücahid, görüşme kapsamında gerçekleşen diplomatik trafiğin olumlu geçtiğini vurguladı.Mücahid, Afganistan'ın başka ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmadığını, ülkede güvenliğin sağlandığını, yasalara dayanan bir hükümet kurulduğunu ve halkın refahının sağlandığını savundu.Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için bazı ülkelerle görüşüldüğünü aktaran Mücahid, şu ifadeleri kullandı:Mücahid, Taliban yönetiminin resmi olarak tanınmasının Afgan halkının doğal hakkı olduğunu sözlerine ekledi.ABD’ye 'büyükelçiliği aç' çağrısıABD'ye yeniden Kabil'deki büyükelçiliğini faaliyete geçirmesi çağrısı yapan Mücahid, "ABD başta olmak üzere tüm dünya ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" İfadelerini kullandı.

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abd, afganistan, taliban, zabihullah mücahid