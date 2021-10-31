TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

TFF'nin açıklamasına göre, Serdar Tatlı'nın istifasından sonra Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK, ilk toplantısını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.Yapılan görev dağılımı sonucunda Ahmet Şahin başkan vekilliğine getirildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) ise Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'dan oluştu.MHK'da yapılan görev dağılımı şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki MHK'da Ahmet Şahin başkan vekilliğine getirildi.
TFF'nin açıklamasına göre, Serdar Tatlı'nın istifasından sonra Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK, ilk toplantısını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.
Yapılan görev dağılımı sonucunda Ahmet Şahin başkan vekilliğine getirildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) ise Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'dan oluştu.
MHK'da yapılan görev dağılımı şöyle:
Başkan: Ferhat Gündoğdu
Başkan vekili: Ahmet Şahin
PMİK: Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi