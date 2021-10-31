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TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki MHK'da Ahmet Şahin başkan... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T19:06+0300
2021-10-31T19:07+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
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TFF'nin açıklamasına göre, Serdar Tatlı'nın istifasından sonra Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK, ilk toplantısını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.Yapılan görev dağılımı sonucunda Ahmet Şahin başkan vekilliğine getirildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) ise Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'dan oluştu.MHK'da yapılan görev dağılımı şöyle:
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türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk)

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

19:06 31.10.2021 (güncellendi: 19:07 31.10.2021)
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Süper Lig - hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki MHK'da Ahmet Şahin başkan vekilliğine getirildi.
TFF'nin açıklamasına göre, Serdar Tatlı'nın istifasından sonra Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK, ilk toplantısını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.
Yapılan görev dağılımı sonucunda Ahmet Şahin başkan vekilliğine getirildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) ise Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'dan oluştu.
MHK'da yapılan görev dağılımı şöyle:
Başkan: Ferhat Gündoğdu
Başkan vekili: Ahmet Şahin
PMİK: Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK): Sebahattin Şahin, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi
Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Nihat Mızrak
Kadın hakemler sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
Plaj futbolu sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
Futsal sorumlusu: Nihat Mızrak
1. bölge sorumlusu: Ahmet Şahin
2. bölge sorumlusu: Yunus Yıldırım
3. bölge sorumlusu: Hasan Serdar Çakıroğlu
4. bölge sorumlusu: Sebahattin Şahin
5. bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu
6. bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
7. bölge sorumlusu: Hakan Sivriservi
8. bölge sorumlusu: Nihat Mızrak
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