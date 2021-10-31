https://tr.sputniknews.com/20211031/tff-merkez-hakem-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi-1050350280.html

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki MHK'da Ahmet Şahin başkan... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T19:06+0300

2021-10-31T19:06+0300

2021-10-31T19:07+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

mhk

merkez hakem kurulu (mhk)

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TFF'nin açıklamasına göre, Serdar Tatlı'nın istifasından sonra Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK, ilk toplantısını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.Yapılan görev dağılımı sonucunda Ahmet Şahin başkan vekilliğine getirildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) ise Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'dan oluştu.MHK'da yapılan görev dağılımı şöyle:

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2021

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türkiye futbol federasyonu (tff), mhk, merkez hakem kurulu (mhk)