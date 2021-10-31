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Tokyo'da treni ateşe verip çevresindekileri bıçaklayan saldırgan en az 15 kişiyi yaraladı
Tokyo'da treni ateşe verip çevresindekileri bıçaklayan saldırgan en az 15 kişiyi yaraladı
Japonya başkentinde yine bir tren bıçaklı saldırıya sahne oldu. 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T15:31+0300
2021-10-31T16:25+0300
dünya
japonya
saldırı
tokyo
tren
bıçaklı saldırgan
ateşe vermek
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Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende saldırı düzenlendi. Bir kişinin treni alev alan sıvıyla ateşe verip etraftakileri bıçaklaması sonucu en az 15 kişi yaralandı. Eli bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.Twitter'da paylaşılan bir videoya göre saldırgandan kaçan yolcular pencerelerden sarkarak treni tahliyeye çalıştı.Olay yerine en az 6 ambulans ulaşırken, gözaltına alınan saldırganın 20'li yaşlarında olduğu belirtildi. Zanlının trenin bazı bölümlerine dökerek ateşe verdiği sıvının benzin mi yoksa hidroklorik asit (tuzruhu) mi olduğu araştırılıyor. Japon başkentinde iki hafta önce 45 yaşındaki bir saldırgan Ueno İstasyonu'nda iki erkeği bıçakladı. Yine Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece bıçaklı bir saldırgan, yüksek hızlı trende 5 erkek ile 5 kadını yaraladı.
https://tr.sputniknews.com/20210808/tokyo-hizli-trenindeki-bicakli-saldiri-zanli-polise-mutlu-gozuken-ciftleri-ve-kadinlari-oldurmek-1045194847.html
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japonya, saldırı, tokyo, tren, bıçaklı saldırgan, ateşe vermek

Tokyo'da treni ateşe verip çevresindekileri bıçaklayan saldırgan en az 15 kişiyi yaraladı

15:31 31.10.2021 (güncellendi: 16:25 31.10.2021)
© Fotoğraf : Twitter/しずくβ@siz33Trene saldırıda korku dolu anlar yaşayan yolcular, bıçaklı saldırgandan ve alevlerden koşarak kaçıp pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştı. (Japonya başkenti Tokyo/31.10.2021)
Trene saldırıda korku dolu anlar yaşayan yolcular, bıçaklı saldırgandan ve alevlerden koşarak kaçıp pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştı. (Japonya başkenti Tokyo/31.10.2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/しずくβ@siz33
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Japonya başkentinde yine bir tren bıçaklı saldırıya sahne oldu.
Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende saldırı düzenlendi. Bir kişinin treni alev alan sıvıyla ateşe verip etraftakileri bıçaklaması sonucu en az 15 kişi yaralandı. Eli bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Twitter'da paylaşılan bir videoya göre saldırgandan kaçan yolcular pencerelerden sarkarak treni tahliyeye çalıştı.
Olay yerine en az 6 ambulans ulaşırken, gözaltına alınan saldırganın 20'li yaşlarında olduğu belirtildi. Zanlının trenin bazı bölümlerine dökerek ateşe verdiği sıvının benzin mi yoksa hidroklorik asit (tuzruhu) mi olduğu araştırılıyor.
Japon başkentinde iki hafta önce 45 yaşındaki bir saldırgan Ueno İstasyonu'nda iki erkeği bıçakladı.
Yine Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece bıçaklı bir saldırgan, yüksek hızlı trende 5 erkek ile 5 kadını yaraladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yüksek hızlı trende bıçaklı saldırıya uğrayan 5 erkek ile 5 kadın hastaneye kaldırılırken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
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