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Tokyo'da treni ateşe verip çevresindekileri bıçaklayan saldırgan en az 15 kişiyi yaraladı
15:31 31.10.2021 (güncellendi: 16:25 31.10.2021)
© Fotoğraf : Twitter/しずくβ@siz33Trene saldırıda korku dolu anlar yaşayan yolcular, bıçaklı saldırgandan ve alevlerden koşarak kaçıp pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştı. (Japonya başkenti Tokyo/31.10.2021)
© Fotoğraf : Twitter/しずくβ@siz33
Japonya başkentinde yine bir tren bıçaklı saldırıya sahne oldu.
Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende saldırı düzenlendi. Bir kişinin treni alev alan sıvıyla ateşe verip etraftakileri bıçaklaması sonucu en az 15 kişi yaralandı. Eli bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
The Keiō Line in Tokyo has shut down after a man waving a knife around set fire to one of the cars. Scary footage coming out from people on the train. https://t.co/6jsipx4UkB— Nippon.com (@nippon_en) October 31, 2021
Twitter'da paylaşılan bir videoya göre saldırgandan kaçan yolcular pencerelerden sarkarak treni tahliyeye çalıştı.
京王線火災で逃げる人々 pic.twitter.com/ZfN1pD0C2V— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
Olay yerine en az 6 ambulans ulaşırken, gözaltına alınan saldırganın 20'li yaşlarında olduğu belirtildi. Zanlının trenin bazı bölümlerine dökerek ateşe verdiği sıvının benzin mi yoksa hidroklorik asit (tuzruhu) mi olduğu araştırılıyor.
Scary train incident in Tokyo. I believe it’s on the Keio line. I hope everyone is ok. It’s 9 p.m. on Sunday night. Hope the train wasn’t too busy. pic.twitter.com/4i9ADp5PVV— 🌾Food Sake Tokyo🍙 (@YukariSakamoto) October 31, 2021
Japon başkentinde iki hafta önce 45 yaşındaki bir saldırgan Ueno İstasyonu'nda iki erkeği bıçakladı.
Yine Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece bıçaklı bir saldırgan, yüksek hızlı trende 5 erkek ile 5 kadını yaraladı.