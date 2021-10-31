https://tr.sputniknews.com/20211031/tokyoda-treni-atese-verip-cevresindekileri-bicaklayan-saldirgan-en-az-15-kisiyi-yaraladi-1050346525.html

Tokyo'da treni ateşe verip çevresindekileri bıçaklayan saldırgan en az 15 kişiyi yaraladı

Tokyo'da treni ateşe verip çevresindekileri bıçaklayan saldırgan en az 15 kişiyi yaraladı

Japonya başkentinde yine bir tren bıçaklı saldırıya sahne oldu. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T15:31+0300

2021-10-31T15:31+0300

2021-10-31T16:25+0300

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tokyo

tren

bıçaklı saldırgan

ateşe vermek

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Tokyo'nun batısındaki Chofu'da Keio şirketinin işlettiği özel demiryolu hattında hareket halindeki bir trende saldırı düzenlendi. Bir kişinin treni alev alan sıvıyla ateşe verip etraftakileri bıçaklaması sonucu en az 15 kişi yaralandı. Eli bıçaklı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.Twitter'da paylaşılan bir videoya göre saldırgandan kaçan yolcular pencerelerden sarkarak treni tahliyeye çalıştı.Olay yerine en az 6 ambulans ulaşırken, gözaltına alınan saldırganın 20'li yaşlarında olduğu belirtildi. Zanlının trenin bazı bölümlerine dökerek ateşe verdiği sıvının benzin mi yoksa hidroklorik asit (tuzruhu) mi olduğu araştırılıyor. Japon başkentinde iki hafta önce 45 yaşındaki bir saldırgan Ueno İstasyonu'nda iki erkeği bıçakladı. Yine Tokyo'da 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece bıçaklı bir saldırgan, yüksek hızlı trende 5 erkek ile 5 kadını yaraladı.

https://tr.sputniknews.com/20210808/tokyo-hizli-trenindeki-bicakli-saldiri-zanli-polise-mutlu-gozuken-ciftleri-ve-kadinlari-oldurmek-1045194847.html

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japonya, saldırı, tokyo, tren, bıçaklı saldırgan, ateşe vermek