https://tr.sputniknews.com/20211031/turkiyenin-ay-gorevinde-kullanilacak-fotodedektorler-boluda-uretilecek-1050344095.html

Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak fotodedektörler Bolu'da üretilecek

Türkiye'nin 'Ay görevi'nde kullanılacak fotodedektörler Bolu'da üretilecek

Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tasarımı ve üretimi yapılacak galyum nitrat (GaN) tabanlı fotodedektörler, Türkiye'nin Milli... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T13:36+0300

2021-10-31T13:36+0300

2021-10-31T13:48+0300

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) ve Çin Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan 'Ay Görevi Roket Ateşleyici Sistem Veriminin İzlenmesinde, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemlerinde Kullanılacak Üstün Performansa Sahip GaN Fotodedektörlerin Üretilmesi Projesi', TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.Proje kapsamında merkezde gelişmiş uzay iletişimi, füze algılama, alev sensörleri, biyolojik süreç algılama, hava temizleme, ozon algılama gibi birçok alanda kullanılan GaN tabanlı fotodedektörlerin tasarımı ve üretimi yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan Milli Uzay Programı'ndaki stratejik 10 hedeften biri olan Ay görevinde kullanılacak fotodedektörler, roket teknolojisi için kritik öneme sahip sensörler arasında bulunuyor.'Bütçenin gönderilmesinden sonra çalışmalara başlayacağız'NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz, merkezde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bunlardan birinin Çin Bilimler Akademisi ile ortaklaşa hazırladıkları proje olduğunu anlattı.Yılmaz, Ay görevi için üretecekleri sensörlerin projesinin Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından da destek aldığını belirterek, üretim sürecini tamamladıktan sonra TUA ile iş birliği içerisinde rokete entegre etme sürecine başlayacaklarını bildirdi.'Yerli uyduların radyasyon sensörlerini ürettik'Yerli uydularda kullanılacak radyasyon modülünün geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarının da olduğunu anımsatan Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

https://tr.sputniknews.com/20211020/turkiye-uzay-ajansinin-5-yillik-stratejik-plani-yayimlandi-1050006484.html

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ay, görev, türkiye uzay ajansı, bolu