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'Twitch Bit' iddiaları TBMM gündemine taşındı
'Twitch Bit' iddiaları TBMM gündemine taşındı
Ünlü canlı yayın platformu Twitch'in bir 'kara para aklama mekanizması' haline geldiği iddiaları üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T17:55+0300
2021-10-31T18:00+0300
türkiye
chp
tbmm
lütfi elvan
gürsel tekin
soru önergesi
hazine ve maliye bakanlığı
twitch
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, canlı yayın platformu olan Twitch’te 'kara para aklandığı' iddialarının Meclis’e taşıdı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tekin, önergede şu ifadeleri kullandı:Tekin: Bakanlık hangi işlemleri yaptı?Tekin, Bakan Elvan’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:Twitch Bits nedir?Twitch Bits, canlı yayın platformu Twitch'te takip edilen yayıncıların desteklenmesi için oluşturulan bağış sistemidir.
https://tr.sputniknews.com/20210928/bakan-pakdemirliden-chpli-vekilin-soru-onergesine-tek-cumlelik-yanit-1049317578.html
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chp, tbmm, lütfi elvan, gürsel tekin, soru önergesi, hazine ve maliye bakanlığı, twitch

'Twitch Bit' iddiaları TBMM gündemine taşındı

17:55 31.10.2021 (güncellendi: 18:00 31.10.2021)
© AFP 2021Twitch, oyun konsolu
Twitch, oyun konsolu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© AFP 2021
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Ünlü canlı yayın platformu Twitch'in bir 'kara para aklama mekanizması' haline geldiği iddiaları üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, canlı yayın platformu olan Twitch’te 'kara para aklandığı' iddialarının Meclis’e taşıdı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tekin, önergede şu ifadeleri kullandı:
"Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarında yer alan haberler, açık kaynaklardaki veriler ve mağdurların ifadelerine göre, internet üzerinden Türk vatandaşları ile yabancı şahısların kredi kartı bilgilerini çalan; bu çalıntı kredi kartlarını kullanan, alan, satan ekonomik suç örgütleri ile çeşitli başka ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerinin suç gelirlerini aklama amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetinde bulunan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Amazon şirketine ait Twitch sosyal medya platformu üzerinden yayın yapan Türk vatandaşı yayıncılar ile anlaştığı, anlaşma kapsamında, belli bir komisyon karşılığında yayıncılara Twitch üzerinden para karşılığı satılan “bit” isimli bağış gönderdiği, yayıncıların kendilerine gönderilen bu bağışları kripto paraya çevirerek ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerine ait banka hesaplarına ve/veya kripto para cüzdanlarına gönderdiği, ekonomik çıkar amaçlı suç örgütleri ile başka suç örgütlerinin bu yolla milyonlarca dolar değerinde suç geliri akladığı, yayıncı şahısların da yüksek düzeyde suç geliri temin ettiği görülmektedir. Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile diğer uluslararası mevzuat ve yerli mevzuatımız dairesinde bu suç gelirleri ile mücadele edilmesi gerektiği açıktır."

Tekin: Bakanlık hangi işlemleri yaptı?

Tekin, Bakan Elvan’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"1- Bakanlığınıza bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından suç geliri temin eden ve para aklayan yayıncılar ile ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı gereken adli ve idari süreç başlatılmış mıdır? 2- #TemizTwitch etiketiyle sosyal medya kanallarından mağduriyetlerini bildiren ve suçu ihbar eden vatandaşlarımızın ihbarı gereğince Bakanlığınız bu tarihe kadar hangi işlemleri yapmıştır, bu işlemler kapsamında gereken adli sürecin başlaması için atılan adımlar nelerdir? 3- İşlenen suç uluslararası mahiyette olduğu, Amerikan doları başta olmak üzere yabancı para birimleri kullanıldığı ve suçun ortaya çıkması yönünden uluslararası bir işbirliği gerektiği için Bakanlığınız uluslararası muhatapları ile temas kurmuş mudur, ortak bir çalışma başlatılmış mıdır? Şayet başlatıldıysa hangi uluslararası kuruluş ve yabancı bakanlık ile iş birliği sağlanmıştır?"

Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
TÜRKİYE
Bakan Pakdemirli'den CHP'li vekilin soru önergesine tek cümlelik yanıt
28 Eylül, 14:59

Twitch Bits nedir?

Twitch Bits, canlı yayın platformu Twitch'te takip edilen yayıncıların desteklenmesi için oluşturulan bağış sistemidir.
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