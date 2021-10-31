'Twitch Bit' iddiaları TBMM gündemine taşındı

"Ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarında yer alan haberler, açık kaynaklardaki veriler ve mağdurların ifadelerine göre, internet üzerinden Türk vatandaşları ile yabancı şahısların kredi kartı bilgilerini çalan; bu çalıntı kredi kartlarını kullanan, alan, satan ekonomik suç örgütleri ile çeşitli başka ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerinin suç gelirlerini aklama amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetinde bulunan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Amazon şirketine ait Twitch sosyal medya platformu üzerinden yayın yapan Türk vatandaşı yayıncılar ile anlaştığı, anlaşma kapsamında, belli bir komisyon karşılığında yayıncılara Twitch üzerinden para karşılığı satılan “bit” isimli bağış gönderdiği, yayıncıların kendilerine gönderilen bu bağışları kripto paraya çevirerek ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerine ait banka hesaplarına ve/veya kripto para cüzdanlarına gönderdiği, ekonomik çıkar amaçlı suç örgütleri ile başka suç örgütlerinin bu yolla milyonlarca dolar değerinde suç geliri akladığı, yayıncı şahısların da yüksek düzeyde suç geliri temin ettiği görülmektedir. Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, Elkonması ve Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile diğer uluslararası mevzuat ve yerli mevzuatımız dairesinde bu suç gelirleri ile mücadele edilmesi gerektiği açıktır."