https://tr.sputniknews.com/20211031/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-istanbul-sozlesmesinden-imzanin-cekilmesi-bizleri-memnun-etti-1050350854.html

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi bizleri memnun etti

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi bizleri memnun etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesi, gerçekten de bizleri memnun etti. Teşekkür ve... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T19:19+0300

2021-10-31T19:19+0300

2021-10-31T19:19+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

fatih erbakan

yeniden refah partisi

istanbul sözleşmesi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Doğruyu iktidar da yapsa, rakiplerimiz de yapsa 'Evet bu doğrudur.' diyeceğiz. Yanlışı bizim partimiz yaparsa, onu da 'Bu yanlıştır.' diye kabul edeceğiz, düzeltme yoluna gideceğiz" dedi.Partisinin Bolu Ahmet Solmaz Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, bütün zorluklara, engellere rağmen kısa sürede hem Bolu'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında bu noktaya gelmelerinin şerefli davalarının bereketi dolayısıyla olduğunu söyledi.Erbakan, Necmettin Erbakan hocasını hasret ve özlemle andığını dile getirerek, "Bugün milletimizin en çok eksikliğini yaşadığı, en çok sıkıntısını duyduğu konu; siyasetçilerin, devlet adamlarının konuşmalarıyla icraatlarının birbirinden farklı olması. 'Konuşmalar Hazreti Ömer, icraatlar turist Ömer' diye bir ifademiz var. Bunun acısını bu millet çok yaşadığı için Erbakan hocamızı hasretle ve özlemle anıyorum. Neden? Çünkü Erbakan Hoca, bu ülkede konuştuğunu yapan Erbakan'dı, konuştuğunu yapardı. Sadece konuşan değil, konuştuklarını hayata geçirendi" diye konuştu.'İstanbul Sözleşmesi kararını tebrik ettik'Parti olarak kuruldukları günden itibaren "doğruya doğru, yanlışa yanlış" dediklerini vurgulayan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:Tek adayın yer aldığı kongrede mevcut başkan Sadettin Baskın, yeniden göreve getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211031/fatih-erbakan-yeni-uyeler-cumhur-ittifakina-girecekseniz-biz-niye-koptuk-geldik-diye-uyariyor-1050336610.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, fatih erbakan, yeniden refah partisi, istanbul sözleşmesi