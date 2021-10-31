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Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları, kameralı takip sistemi ile anlık olarak... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T13:43+0300
2021-10-31T13:43+0300
koronavirüs
türkiye
hastane
yoğun bakım
ankara şehir hastanesi
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'ndeki kameralı takip sistemi ile koronavirüs hastalarına hayati müdahaleler erken yapılabiliyor. Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar ile görüntüler oda önü, yoğun bakım salonundaki kolona ve hemşire masalarındaki ekranlara düşüyor. Hastadaki değişimler odaya girmeye gerek kalmadan anlık olarak ekranlardan anbean takip ediliyor. Hastaların kalp ritimlerindeki değişimler de ekranlardan izleniyor. 'Tüm hastaların görüntüleri ortak ekranda'Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Hasta odalarını görüntüleyen bir kamera sistemimiz var ve tüm hastaların görüntüleri ortak bir ekrana aktarılıyor. Hemşirelerimiz sürekli olarak hastaların kalp hızı, oksijen değerlerini takip ediyorlar ama ayrıca görüntüleri topluca ekrana yansımış oluyor. Böylece hem hastanın vital bulgularını takip ederken hem de görüntülerini görmüş oluyoruz. Bu da uyanık hastalarda özellikle işaretlerinden, hareketlerinden; bir talepleri var mı, bir sıkıntıları var mı; daha erken ayırt edebiliyoruz. Bu sistemle birlikte hastalar sürekli olarak gözlemlenmiş oluyorlar" dedi.'Görüntüler kesinlikle kaydedilmiyor'Prof. Dr. Özcan, kameralı sistemin Kovid-19 döneminde kendilerine ek bir katkısı olduğunu belirterek "Hasta odalarımızın tümü tekli odalar, kapalı odalar. Ve Kovid-19 hastalarının odasına da hem kendileri hem de sağlık çalışanları için çok girilip çıkılması önerilmiyor. Bunun sayesinde de dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz. Hastada herhangi akut bir değişiklik olduğunda, hareketlerindeki farklılıktan ya da elini kolunu kaldırarak bize vereceği herhangi bir işaretten de yararlanarak hızlı müdahale edebiliyoruz. Kovid-19 hastalarımızın hepsi entübe değil ya da hepsinin bilinci kapalı değil, uyanık hastalarımız da var. Yoğun solunum desteğine rağmen uyanık olan hastalarımız var. Bu sistem de onlarla iletişimimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca bu görüntüler kesinlikle kayıt edilmiyor. Hasta mahremiyetine de dikkat ediyoruz. Anlık olarak takip sağlıyoruz. Kalp ritmindeki, kan basıncındaki değişiklikler anlık olarak monitörlere yansıyor. Ve bunları sürekli takip eden hemşire arkadaşlarımız var. Bu da hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Birinin gözünün sürekli hastaların üzerinde olduğunu bilmek hem hastayı hem yakınlarını hem de tüm çalışanları rahatlatıyor" diye konuştu.
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türkiye, hastane, yoğun bakım, ankara şehir hastanesi, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip

13:43 31.10.2021
© DHAYoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
© DHA
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları, kameralı takip sistemi ile anlık olarak izlenebiliyor. Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Kovid-19 hastalarının odasına çok girilip çıkılması önerilmiyor. Sistem sayesinde dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz" dedi.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'ndeki kameralı takip sistemi ile koronavirüs hastalarına hayati müdahaleler erken yapılabiliyor. Yoğun bakım odalarına yerleştirilen kameralar ile görüntüler oda önü, yoğun bakım salonundaki kolona ve hemşire masalarındaki ekranlara düşüyor. Hastadaki değişimler odaya girmeye gerek kalmadan anlık olarak ekranlardan anbean takip ediliyor. Hastaların kalp ritimlerindeki değişimler de ekranlardan izleniyor.

'Tüm hastaların görüntüleri ortak ekranda'

Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, "Hasta odalarını görüntüleyen bir kamera sistemimiz var ve tüm hastaların görüntüleri ortak bir ekrana aktarılıyor. Hemşirelerimiz sürekli olarak hastaların kalp hızı, oksijen değerlerini takip ediyorlar ama ayrıca görüntüleri topluca ekrana yansımış oluyor. Böylece hem hastanın vital bulgularını takip ederken hem de görüntülerini görmüş oluyoruz. Bu da uyanık hastalarda özellikle işaretlerinden, hareketlerinden; bir talepleri var mı, bir sıkıntıları var mı; daha erken ayırt edebiliyoruz. Bu sistemle birlikte hastalar sürekli olarak gözlemlenmiş oluyorlar" dedi.

'Görüntüler kesinlikle kaydedilmiyor'

Prof. Dr. Özcan, kameralı sistemin Kovid-19 döneminde kendilerine ek bir katkısı olduğunu belirterek "Hasta odalarımızın tümü tekli odalar, kapalı odalar. Ve Kovid-19 hastalarının odasına da hem kendileri hem de sağlık çalışanları için çok girilip çıkılması önerilmiyor. Bunun sayesinde de dışarıdan hastayı rahatsız etmeden gözlemleyebiliyoruz. Hastada herhangi akut bir değişiklik olduğunda, hareketlerindeki farklılıktan ya da elini kolunu kaldırarak bize vereceği herhangi bir işaretten de yararlanarak hızlı müdahale edebiliyoruz. Kovid-19 hastalarımızın hepsi entübe değil ya da hepsinin bilinci kapalı değil, uyanık hastalarımız da var. Yoğun solunum desteğine rağmen uyanık olan hastalarımız var. Bu sistem de onlarla iletişimimizi kolaylaştırıyor. Ayrıca bu görüntüler kesinlikle kayıt edilmiyor. Hasta mahremiyetine de dikkat ediyoruz. Anlık olarak takip sağlıyoruz. Kalp ritmindeki, kan basıncındaki değişiklikler anlık olarak monitörlere yansıyor. Ve bunları sürekli takip eden hemşire arkadaşlarımız var. Bu da hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Birinin gözünün sürekli hastaların üzerinde olduğunu bilmek hem hastayı hem yakınlarını hem de tüm çalışanları rahatlatıyor" diye konuştu.
vaka Türkiye, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
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