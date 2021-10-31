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Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı
Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi ile yolculuk yapan yabancı uyruklu bir şahsa ait iki koli içerisinde 6... 31.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-31T09:45+0300
2021-10-31T09:59+0300
yaşam
göç
cinsel
15 temmuz şehitler otogarı
otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri derneği (oss)
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda uygulama yapıldı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan ticari takside yabancı uyruklu G.A.M. isimli yolcuya ait iki adet koli içerisinde 108 kutu içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında '5607 SKM' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemlerinin ardından şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
15 temmuz şehitler otogarı
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göç, cinsel, 15 temmuz şehitler otogarı, otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri derneği (oss)

Yolcunun kolilerinin içinden cinsel içerikli ürünler çıktı

09:45 31.10.2021 (güncellendi: 09:59 31.10.2021)
Cinsel içerikli ürün
Cinsel içerikli ürün - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi ile yolculuk yapan yabancı uyruklu bir şahsa ait iki koli içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda uygulama yapıldı.
Uygulamada şüphe üzerine durdurulan ticari takside yabancı uyruklu G.A.M. isimli yolcuya ait iki adet koli içerisinde 108 kutu içerisinde 6 bin 560 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında '5607 SKM' suçundan adli işlem yapıldı.
İşlemlerinin ardından şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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