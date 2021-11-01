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Taksicilerden konvoylu 'akaryakıta zam' eylemi
Taksicilerden konvoylu 'akaryakıta zam' eylemi
Tunceli'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T15:49+0300
2021-11-01T15:49+0300
2021-11-01T16:28+0300
türkiye
benzin
akaryakıt
eylem
taksi
taksici
lpg
akaryakıt zammı
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Tunceli'de akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için kent merkezinde bir araya gelen taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası önüne geldi. Taksiciler burada kontak kapatarak açıklama yaptı. Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, “Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/otogaza-48-kurus-zam-geliyor-1050363397.html
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benzin, akaryakıt, eylem, taksi, taksici, lpg, akaryakıt zammı
Taksicilerden konvoylu 'akaryakıta zam' eylemi 15:49 01.11.2021 (güncellendi: 16:28 01.11.2021)
Tunceli'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı.
Tunceli'de akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için kent merkezinde bir araya gelen taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası önüne geldi.
Taksiciler burada kontak kapatarak açıklama yaptı. Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, “Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok” dedi.