https://tr.sputniknews.com/20211101/-taksicilerden-konvoylu-akaryakita-zam-eylemi-1050374995.html

Taksicilerden konvoylu 'akaryakıta zam' eylemi

Taksicilerden konvoylu 'akaryakıta zam' eylemi

Tunceli'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:49+0300

2021-11-01T15:49+0300

2021-11-01T16:28+0300

türkiye

benzin

akaryakıt

eylem

taksi

taksici

lpg

akaryakıt zammı

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Tunceli'de akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için kent merkezinde bir araya gelen taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası önüne geldi. Taksiciler burada kontak kapatarak açıklama yaptı. Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, “Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211101/otogaza-48-kurus-zam-geliyor-1050363397.html

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benzin, akaryakıt, eylem, taksi, taksici, lpg, akaryakıt zammı