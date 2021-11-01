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https://tr.sputniknews.com/20211101/25-kilo-eroinle-yakalanan-odullu-polisin-ifadesi-ortaya-cikti-1050378740.html
25 kilo eroinle yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı
25 kilo eroinle yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı
Konya’da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan ödüllü polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T16:57+0300
2021-11-01T16:57+0300
türkiye
adana
operasyon
polis
ifade
yüreğir
karakol
ödül
uyuşturucu
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 60 kilometrelik takibin ardından Ereğli- Adana karayolunda başka bir otomobile çarptı. Bu otomobildeki 4 kişi yaralandı.Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi N.A. gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. 3 polis memuru ile otomobildeki 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu oldu.Acarca çiftini gözaltına alan ekiplerin otomobilde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Çevrede yapılan aramada ise otomobilden atıldığı anlaşılan 24 kilo 600 gram eroin bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Acarca tutuklanırken, eşi N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Avukatı darbettiği için ceza almışKaçarken 3'ü meslektaşı 7 kişinin yaralanmasına neden olan Cumhur Acarca, 2009 yılında İstanbul'da görevliyken, 5 meslektaşıyla birlikte avukat Malik Zengin'i darbettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1 yıl 3 ay ceza almıştı. Daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Cumhur Acarca, meslektaşı İ.Y. ile 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalamış, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirilmişti.Konya’da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.Piyasa değeri 1.5 milyonAyrıca Araca'nın kaçarken otomobilinden attığı 24 kilo 600 gram eroinin piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211030/odullu-polis-25-kilo-eroinle-yakalandi-1050332147.html
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adana, operasyon, polis, ifade, yüreğir, karakol, ödül, uyuşturucu

25 kilo eroinle yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı

16:57 01.11.2021
© DHA24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı
24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ifadesi ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© DHA
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Konya’da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan ödüllü polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu.
Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 60 kilometrelik takibin ardından Ereğli- Adana karayolunda başka bir otomobile çarptı. Bu otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi N.A. gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. 3 polis memuru ile otomobildeki 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Acarca çiftini gözaltına alan ekiplerin otomobilde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Çevrede yapılan aramada ise otomobilden atıldığı anlaşılan 24 kilo 600 gram eroin bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Acarca tutuklanırken, eşi N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı
30 Ekim, 20:22

Avukatı darbettiği için ceza almış

Kaçarken 3'ü meslektaşı 7 kişinin yaralanmasına neden olan Cumhur Acarca, 2009 yılında İstanbul'da görevliyken, 5 meslektaşıyla birlikte avukat Malik Zengin'i darbettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1 yıl 3 ay ceza almıştı.
Daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Cumhur Acarca, meslektaşı İ.Y. ile 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalamış, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirilmişti.
Konya’da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.

Piyasa değeri 1.5 milyon

Ayrıca Araca'nın kaçarken otomobilinden attığı 24 kilo 600 gram eroinin piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.
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