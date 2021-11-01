https://tr.sputniknews.com/20211101/300-kilometre-hiza-ulasan-motosiklet-surucusu-bariyerlere-carpti-1050367518.html

300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde saatte 300 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T13:06+0300

2021-11-01T13:06+0300

2021-11-01T13:06+0300

türkiye

istanbul

trafik kazası

kaza

bariyer

motosiklet

hız limiti

hız

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İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında aşırı hız yapan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., saatte 300 kilometre hızla ilerlerken, Kemerburgaz yol ayrımı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A., Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kask kamerası kayıttaydıYaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası kaza anını saniye saniye kaydetti. Motosiklet sürücüsü Vedat A.’nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20210908/kaza-yapan-motosiklet-500-metre-savruldu-2-olu-1048710934.html

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istanbul, trafik kazası, kaza, bariyer, motosiklet, hız limiti, hız