https://tr.sputniknews.com/20211101/ab-komisyonu-baskani-kuresel-karbon-piyasasi-kurulsun-1050386274.html

AB Komisyonu Başkanı: Küresel karbon piyasası kurulsun

AB Komisyonu Başkanı: Küresel karbon piyasası kurulsun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel bir karbon piyasasının emisyonları azaltabileceğine işaret ederek, "Karbona bir fiyat... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T21:00+0300

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dünya

iskoçya

avrupa birliği

ursula von der leyen

glasgow

bm iklim değişikliği konferansı

küresel

karbon emisyonu

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşma yaptı."Burada hepimiz tarihin doğru tarafında olmak istiyoruz. İşte bu yüzden hepimizi küresel ısınmayı 1.5 santigrat derece ile sınırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya çağırıyorum ve bunu yapabiliriz" diyen von der Leyen, Avrupa'nın, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda belirlenen, 2050'ye kadar kıtayı iklime zarar vermeyen bir hale getirme hedefini yakalamak için çalıştığını söyledi.Von der Leyen, tüm ülkelerin "net sıfıra" ulaşma yarışını hızlandırması gerektiğine dikkati çekerek, "Her şeyden önce, 2030'a kadar emisyonları azaltmak için güçlü taahhütler vermeliyiz. 2050'ye kadar net sıfır iyi bir hedef ama yeterli değil. Bu on yıl içerisinde somut eyleme ihtiyacımız var" diye konuştu.AB Komisyonu Başkanı, "Küresel karbon piyasası oluşturmak gibi sağlam bir kurallar çerçevesi üzerinde anlaşmamız gerekiyor. Karbona bir fiyat verin. Doğa artık o bedeli ödeyemez" ifadelerini kullandı. Küresel iklim finansmanına ek 5 milyar euro Savunmasız ülkeleri desteklemek için "iklim finansmanını" harekete geçirme çağrısı da yapan von der Leyen, AB'nin bu anlamda 2020'de 27 milyar dolar katkı sağladığını, 2027'ye kadar ek 5 milyar euro taahhüt ettiğini belirtti.Von der Leyen, özellikle savunmasız ülkelerde biyoçeşitlilik için tahsis edilen fonu ikiye katlayacaklarını kaydetti.

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iskoçya, avrupa birliği, ursula von der leyen, glasgow, bm iklim değişikliği konferansı, küresel, karbon emisyonu