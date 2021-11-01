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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T20:31+0300
2021-11-01T20:31+0300
2021-11-01T20:31+0300
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istanbul
donanma
gemi
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ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, İstanbul'a ulaştı.Gemi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a geldi.
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abd, istanbul, donanma, gemi, фото
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, İstanbul'a ulaştı.
Gemi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a geldi.
© AA / Onur ÇobanABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.
ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaştı.