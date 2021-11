https://tr.sputniknews.com/20211101/abd-turkiyenin-baska-ulkelerden-silahlanmasina-izin-vermez-f-16lar-uzun-vadede-verilir-1050425168.html

'ABD, Türkiye'nin başka ülkelerden silahlanmasına izin vermez, F-16'lar uzun vadede verilir'

'ABD, Türkiye'nin başka ülkelerden silahlanmasına izin vermez, F-16'lar uzun vadede verilir'

Prof. Bağcı’ya göre, Biden-Erdoğan görüşmesiyle ilişkilerde 'tansiyon düşürüldü'. ABD sisteminin Ankara'nın başka ülkelerden silahlanmasına izin vermeyeceğini... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T22:56+0300

2021-11-01T22:56+0300

2021-11-03T01:08+0300

eksen

radyo

abd

recep tayyip erdoğan

nato

ceyda karan

joe biden

f-35

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Türkiye diplomasisi hafta sonunda G-20 zirvesi vesilesiyle İtalya'nın başkenti Roma'ya taşındı. AB'den mevkidaşları dahil çok sayıda görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eylül sonundaki BM Genel Kurul çalışmalarında temas fırsatı bulamadığı için 'hayalkırıklığını' dile getirdiği ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme fırsatı buldu. Türkiye ile ABD arasında çoklu kriz başlıkları arasında son günlerde en öne çıkanı F-35 programından çıkarılma karşısında ödenen 1.4 milyar doların iadesi yahut F-16 alımı ve mevcutların modernizasyonu olmuştu. Görüşmede Biden'ın bu konuda olumsuz tutum alan Kongre karşısında 'elinden geleni yapmayı' vaadettiği belirtiliyor.Erdoğan'ın G-20 temasları ve Biden'la görüşmesi ve Türk dış politikası açısından öne çıkan başlıkları ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile konuştuk.'Kavala olayı çözümlenmiş değil bu bir denemeydi geri çekildi'Prof. Hüseyin Bağcı’ya göre, Türkiye parçası olduğu G-20 platformunu bugüne kadar mümkün olduğunca iyi kullandı. Bu zirvede de Erdoğan'ın geliştirdiği ikili temasların yoğunluğuna dikkat çeken Bağcı, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasıyla ilgili 10 büyükelçinin bildirisinin yankıları sürerken Viyana Bildirisi'ne yapılan atıfla bu ülkeler geri adım atmasa da 'denemenin geri çekilmiş olduğu' değerlendirmesinde bulundu. Bağcı, bunda Türk diplomatların başarısının rol oynadığı görüşünde:'Kongre’deki karşıt olan senatörler bir şekilde ikna edilecekler'Prof. Bağcı, Biden ile Erdoğan'ın görüşmesinin gerilimi düşürdüğü görüşünde. Görüşmeden yola çıkarak kısa vadede Ankara'nın Suriye'nin kuzeyine operasyona girişmesini beklemeyen Bağcı, NATO bağlamında bir çatışma halinin olmadığının teyit edildiğini, S-400'lerin de büyük fırtına kopartmadığını belirtti. Bağcı, Türkiye'ye beklentisi olan F-16'ların uzun vadede verileceğini düşünüyor. Amerikan siyaseti ve savunma sanayinin Ankara'nın Rusya'dan Çin'den yahut Fransa'dan çok sayıda silah almasına izin vermeyeceği görüşündeki Bağcı, "Türkiye’ye F-16’lar verilmezse o zaman da NATO’nun içindeki dengeler değişir" vurgusu yaptı:"ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerin tansiyonun düşmesi, iki dışişleri bakanın da toplantıya katılması çok önemliydi. Arka plan konuşmalarını bilemiyoruz. Sadece Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile bizim bakanlığın yayımladığı açıklamalar var. Bunların dışında hangi konulara değinildi bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Türkiye’nin kısa sürede askeri operasyon yapması söz konusu değil. Türkiye ile ABD arasında NATO konusunda bir çatışma söz konusu değil. İkisi de NATO üyesi olduklarını teyit ettiler. S-400’ler konusunda o kadar büyük bir fırtına kopmadı. Türkiye’nin beklentisi F-16’ların uzun vadede verileceğini düşünüyorum. Türkiye’nin gerek Rusya ve Çin’den ya da Fransa’dan çok sayıda silah almasına Amerikan siyaseti ve savunma endüstrisinin izin vermeyeceğini düşünüyorum. Kongre’deki karşıt temsilciler bir şekilde ikna edilecekler. Sonuçta bu işlere Amerikan devlet aklı karar veriyor. Türkiye’ye F-16’lar verilmezse o zaman da NATO’nun içindeki dengeler değişir. Çünkü Türkiye’nin hava savunması uçak anlamında F-16’lara bağlı. O nedenle Amerika ya da NATO genel anlamda böyle bir riske girer mi sorusuna verilecek yanıt bence hayır.”'NATO ülkeleri arasındaki deyim yerindeyse aile kavgası, para ailede kalır'Türkiye, Yunanistan ve ABD'nin NATO üyeleri olduğunu anımsatarak yaşananları 'aile kavgası' diye yorumlayan Bağcı’ya göre, son zamanlarda Yunanistan’ın ittifak içinde ön plana çıkmasının sebebi Türkiye’nin Mısır, İsrail ve Suriye ile başta olmak üzere Akdeniz ülkeleriyle kavgalı olması. Türkiye’nin coğrafyasında oyun yapıcı değil ama oyun bozucu olarak da algılandığı bir yapı bulunduğunu belirten Bağcı, "Ama Türkiyesiz olmuyor" vurgusu yaptı:‘Tarihte Türkiye ile Rusya ilişkilerinde her zaman Avrupa’nın endişesi olmuştur’Türkiye ile Rusya ilişkilerinde her zaman Avrupa’nın endişesi olduğunu anımsatan Bağcı’ya göre, Cumhurbaşkanı'nın yeniden İtalyan-Fransız ortaklığındaki SAMP-T füzeleriyle ilgilenildiğini söylemesi, devam eden savunma işbirliğinin yansıması ve ABD de bu işin bir parçası:“Tarihte Rusya ile olan ilişkilerimizde her zaman Avrupa’nın endişesi olmuştur. O nedenle 1853 Rus savaşından beri Fransa ve İngiltere, Türkiye’ye destek sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı başladı, Türkiye üçlü anlaşma imzaladı. İngiltere ve Fransa bir saldırıya uğrarsa ki burada Sovyetler Birliği tanımlanıyor, Türkiye yardıma gitmekle yükümlü değil ama Türkiye saldırıya uğrarsa İngiltere ve Fransa yardıma gelecekti. Bu üçlü anlaşmanın en büyük özelliği yine İngiltere’nin Türkiye’yi bütün ikinci dünya savaşı boyunca desteklemesi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere ‘Artık ben Türkiye’ye yardımcı olamayacağım’ dediği için Türkiye, ABD’ye yöneldi. SAMP-T füzeleri İtalyanların Fransızlarla ortak ortak yapımı. Bir konsorsiyumun oluşturduğu bir şey. Biz İtalyanlardan helikopterle Agusta motoru alıyorduk Sikorskyler için bir de atak helikopterleri için. İtalya ile sıkı bir işbirliğimiz var ama İtalyanlar da Amerikalılarla işbirliği yapıyor. Yani İtalyan-Amerikan işbirliğini Sikorskyler ve atak helikopterleri için kullanmıştık."'Bu kadar arabayı göndermeyince karbon emisyon hacminde düşüklük oldu'Bağcı'ya göre, Erdoğan'ın Afrika turu ve Azerbaycan'ın ardından Roma'dan Glasgow'a geçmemesi yoğun gündemin yarattığı yorgunluk düşünüldüğünde normal sayılmalı:"Bu kadar arabayı oraya göndermedikleri için karbon emisyon hacminde düşüklük oldu. Bunlar güç göstergesi. Ama Cumhurbaşkanı bir noktada da yoruldu. Önce Afrika’daydı, geldi Azerbaycan’a gitti. Oradan Roma’ya, şimdi bir de Glasgow yaparsa kolay değil bu işleri kaldırmak. Bence gitseydi iyi olurdu. Ama gitmeme hakkını kullandı.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, abd, recep tayyip erdoğan, nato, ceyda karan, joe biden, f-35, f-16