https://tr.sputniknews.com/20211101/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-erdogan-biden-gorusmesini-degerlendirdi--1050383848.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin, "Yapıcı ve direkt bir görüşmeydi" dedi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T19:18+0300
2021-11-01T19:18+0300
2021-11-01T19:18+0300
dünya
abd
recep tayyip erdoğan
türkiye
joe biden
jake sullivan
açıklama
görüşme
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Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Sullivan, "Yapıcı ve direkt bir görüşmeydi. Bölgesel, küresel, ikili konular vardı gündemdeydi" ifadelerini kullandı. Sullivan, "Joe Biden, insan hakları, demokrasi ve hukuk konusunu gündeme getirmeye devam edeceğini iletti" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/cumhurbaskani-erdogan-biden-ile-samimi-ve-yapici-havada-toplanti-yaptik-1050370506.html
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abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, joe biden, jake sullivan, açıklama, görüşme
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini değerlendirdi
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin, "Yapıcı ve direkt bir görüşmeydi" dedi.
Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Sullivan, "Yapıcı ve direkt bir görüşmeydi. Bölgesel, küresel, ikili konular vardı gündemdeydi" ifadelerini kullandı.
Sullivan, "Joe Biden, insan hakları, demokrasi ve hukuk konusunu gündeme getirmeye devam edeceğini iletti" diye ekledi.