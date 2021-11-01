https://tr.sputniknews.com/20211101/abddeki-cadilar-bayrami-kutlamalarinda-12-kisi-silahla-olduruldu-1050381570.html

ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi silahla öldürüldü

ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi silahla öldürüldü

ABD'de Cadılar Bayramı dolayısıyla hafta sonu yapılan kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T18:04+0300

2021-11-01T18:04+0300

2021-11-01T18:04+0300

dünya

abd

saldırı

halloween

ölüm

silah

şiddet

cadılar bayramı

cinayet

kutlama

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ABD'deki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesi ve CNN'e göre, ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) kanlı geçti.Kaliforniya'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.Diğer yandan, siteye göre, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırının gerçekleştiği, bu sayının 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211101/dunyadan-cadilar-bayrami-manzaralari-1050362937.html

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abd, saldırı, halloween, ölüm, silah, şiddet, cadılar bayramı, cinayet, kutlama