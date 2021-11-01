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ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi silahla öldürüldü
ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi silahla öldürüldü
ABD'de Cadılar Bayramı dolayısıyla hafta sonu yapılan kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T18:04+0300
2021-11-01T18:04+0300
dünya
abd
saldırı
halloween
ölüm
silah
şiddet
cadılar bayramı
cinayet
kutlama
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ABD'deki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesi ve CNN'e göre, ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) kanlı geçti.Kaliforniya'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.Diğer yandan, siteye göre, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırının gerçekleştiği, bu sayının 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/dunyadan-cadilar-bayrami-manzaralari-1050362937.html
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abd, saldırı, halloween, ölüm, silah, şiddet, cadılar bayramı, cinayet, kutlama

ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi silahla öldürüldü

18:04 01.11.2021
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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ABD'de Cadılar Bayramı dolayısıyla hafta sonu yapılan kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'deki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silahlı Şiddet Arşivi sitesi ve CNN'e göre, ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) kanlı geçti.
Kaliforniya'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.
Diğer yandan, siteye göre, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırının gerçekleştiği, bu sayının 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.
Cadılar Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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